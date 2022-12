Makelaarskosten stijgen opnieuw en de verschillen onderling zijn groot

16 december 2022 - Het afgelopen jaar is het verkopen van een huis door een makelaar gemiddeld 650 euro duurder geworden. Wie een huis wil verkopen in Amsterdam betaalt nog altijd het meeste voor een makelaar. Al jaren is de hoofdstad de duurste grote stad om je huis te verkopen. Ook zijn in de stad de verschillen in tarieven tussen makelaars het grootst. Zo scheelt het tarief tussen de goedkoopste en duurste makelaar voor dezelfde woning in Amsterdam gemiddeld 2.250 euro. Dat staat in het jaarlijkse, landelijke onderzoek naar makelaarstarieven van Mijn Verkoopmakelaar.

Gemiddeld ben je in Nederland voor het verkopen van je huis 5.100 euro kwijt aan een makelaar. In Amsterdam betaal je de hoofdprijs van gemiddeld 6.100 euro. Daartegenover staat Rotterdam als goedkoopste stad waar gemiddeld 4.500 euro wordt afgerekend voor de verkoop van een huis.Als je de makelaarskosten van dit jaar vergelijkt met die van vorig jaar dan zijn de tarieven in Nederland gemiddeld gestegen met 650 euro. De grootste tariefstijging was in Amsterdam. Amsterdamse makelaars zijn nu 1.200 euro duurder dan vorig jaar. Na Amsterdam, stegen in Alkmaar de makelaarskosten het afgelopen jaar het hardst met 1.100 euro. Daarna volgen Haarlem (+1.000 euro) en Nijmegen (+750 euro). In bijna alle steden die in het onderzoek zijn betrokken stegen de makelaarstarieven het afgelopen jaar. Alleen in Groningen was er sprake van een kleine daling (-100 euro).Opvallend is dat de klassieke courtage aan populariteit wint onder de makelaars, ten koste van een vooraf afgesproken vast bedrag. Waar vier jaar geleden nog in 56 procent van de gevallen makelaar een percentage van de verkoopopbrengst voorstelden, kiezen makelaars nu in 81 procent hiervoor.Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot verschillen tussen de steden. Ook is gekeken naar verschillen tussen makelaars die een tariefvoorstel voor dezelfde woning doen. Gemiddeld scheelt het aanbod van de goedkoopste makelaar en de duurste makelaar voor de verkoop van hetzelfde huis in Nederland 1.850 euro. In Eindhoven is dit verschil het grootst: 3.050 euro. Van de betrokken steden kent Groningen het kleinste verschil tussen de goedkoopste en duurste makelaar. Gemiddeld ligt het hoogste en laagste tarief daar maar 900 euro uit elkaar.