Maken van duurzame impact steeds belangrijker voor startups in het aantrekken van talent en kapitaal

14 december 2022 - Het aantal arbeidsplaatsen binnen het Nederlandse startup ecosysteem is dit jaar met 7.6 procent toegenomen tot 135.000. Waar bij grotere techbedrijven juist flinke ontslagrondes plaatsvinden, zijn startups en scaleups momenteel, en waren ook het afgelopen jaar, actief op zoek naar talent. Ook neemt het maken van duurzame impact een belangrijke plek in binnen de snelst groeiende industrie van ons land.

Dit blijkt uit het Nederlandse Startup Employment-rapport 2022, de vierde jaarlijkse data-analyse naar werkgelegenheid binnen het Nederlandse startup ecosysteem door CBRE, Dealroom.co en Techleap.nl.Het Nederlandse startup ecosysteem zorgt op dit moment voor 135.000 banen. Met een jaarlijkse groei van 7.6 procent en een verdubbeling sinds 2018 is het de snelst groeiende industrie van ons land. Hoewel de bulk van de arbeidsplaatsen bij de meer volwassen startups liggen, zijn vooral startups die opgericht zijn in de afgelopen vijf jaar een motor voor groei. De toename in het aantal banen bij deze ondernemingen is twee keer zo groot als bij de volwassen startups.Investeerders waarderen ‘groene’ ofwel duurzame bedrijven een stuk hoger dan startups die dit niet of slechts deels als doel hebben. Voor dit rapport heeft Dealroom.co ruim 550 zogenoemde ‘impact startups’ in Nederland meegenomen. Er is dit jaar al bijna een miljard euro aan durfkapitaal geïnvesteerd in deze ondernemingen. Na recordjaar 2021 veruit het grootste bedrag ooit. Met een totaal van 13.900 werknemers ten opzichte van 9.400 vorig jaar, wordt deze sector een steeds belangrijkere pijler binnen het tech startup ecosysteem. Een op de tien startup medewerkers werken voor ondernemingen die duurzaamheid als kern van hun businessmodel hebben.De sector is daarmee, na gezondheidszorg en fintech, de grootste werkgever binnen het startup ecosysteem in Nederland. Enkele van de snelst groeiende impact startups zijn Seenons, Rocsys, Sympower, Gradient, Eleo Technologies en DOCKR. Het grootste aantal banen binnen de sector was te vinden bij bedrijven die actief zijn in klimaatoplossingen, betaalbare en schone energie en duurzame steden en gemeenschappen. Het succes van o.a. Lightyear, Fastned en Ebusco speelt hierbij een belangrijke rol.Op maatschappelijk gebied springt Zuid-Holland er uit; een op de vier startup banen zitten bij impact startups. In Brabant vindt er steeds meer innovatie plaats in deeptech, wat staat voor wetenschappelijke of technische uitdagingen. Noord-Holland is met 39 procent van de arbeidsplaatsen over de hele startup sector gezien veruit de meest ontwikkelde startup regio. Maar er is ook een flinke toename in arbeidsplaatsen te zien in de rest van het land. De grote meerderheid van het aantal startups (68 procent) komt uit de andere elf provincies. De connectie tussen de regio’s en de vorming van talenthubs rondom de universiteiten spelen hierbij een belangrijke rol. Vooral Groningen is in opkomst. Het is voor het tweede jaar op rij de snelst groeiende startup provincie.Ondanks de huidige snelle groei is er nog veel meer ruimte om het aantal arbeidsplaatsen in de startupsector te laten stijgen. Een groei tot achttien procent in 2030 is realistisch, wanneer Nederland alleen al soortgelijke aandelenoptieplannen invoert als in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten of Zweden gebruikelijk is. In dat geval komt naar verwachting tussen de 470 en 690 miljoen euro per jaar beschikbaar aan extra vroege fase financiering, waarvan 1,4 tot 2,3 miljard euro terugvloeit naar de staatskas."Techbedrijven zorgen voor belangrijke ontwikkelingen in Nederland. Niet alleen op economisch, maar zeker ook op maatschappelijk gebied. Het is goed om te zien dat, ondanks de druk op de economie, het aantal banen in deze sector nog steeds toeneemt. Vooral de bedrijven die de innovatieve oplossingen bieden voor een meer duurzame toekomst zijn duidelijk in opkomst," zegt Maurice van Tilburg, Managing Director van Techleap.nl. "We moeten het belang van deze bedrijven inzien, onderkennen en hun groei steunen met alle middelen die we hebben."