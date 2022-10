Instagram en Facebook blijven prioriteit voor ondernemers

21 oktober 2022 - Zoekopdrachten naar Instagram-gerelateerde diensten zijn in de afgelopen zes maanden gemiddeld met 92 procent gestegen. Dat blijkt uit een data-analyse van freelance platform Fiverr, dat miljoenen zoekopdrachten op het platform analyseerde om te zien welke diensten in het afgelopen half jaar populair waren. Ook zoekopdrachten naar digitale marketingkanalen en app-ontwikkeling groeide in populariteit.

"De diensten die trending zijn bij het zoeken op het Fiverr-platform zijn voorspellend voor de veranderende eisen van bedrijven," aldus Peggy de Lange, verantwoordelijk voor de B2B Marketing bij Fiverr. "Uit de zoekopdrachten blijkt duidelijk dat sociale media een essentieel communicatie- en verkoopkanaal blijven, vooral in de aanloop naar de feestdagen, en dat investeringen in innovatie cruciaal blijven voor groei. Bedrijven zijn op de proef gesteld, maar we zijn ongelooflijk trots dat Fiverr de middelen en tools blijft bieden die ze nodig hebben om te floreren."Terwijl de explosieve groei van TikTok het sociale medialandschap domineerde, zijn veel merken de sociale platforms van Meta - Instagram en Facebook - centraal blijven stellen in hun groei- en verkoopstrategieën. De gemiddelde stijging van 92 procent in Instagram-gerelateerde zoekopdrachten suggereert dat de app voor het delen van inhoud een belangrijk marketingkanaal blijft voor bedrijven, zelfs met de opkomst van nieuwe sociale mediaplatforms.Facebook video-advertenties +175 procentInstagram Social Media Manager +121 procentInstagram Influencer +63 procentBedrijven zijn voortdurend op zoek naar de nieuwste en beste manieren om meer klanten te bereiken. De zoekopdrachten op Fiverr tonen aan dat bedrijven steeds vaker op zoek zijn naar professionals die kunnen helpen bij het vergroten van de online zichtbaarheid van hun onderneming.Affiliate marketing bestaat al een tijdje, maar is recentelijk in opkomst bij ondernemingen die zoeken naar nieuwe manieren om klanten aan te trekken. Teespring is een andere tool die de laatste jaren, met de opkomst van content creators en influencers, steeds populairder wordt en helpt bij het maken en verkopen van producten en het genereren van inkomsten uit content. En tot slot, met de toenemende aandacht voor online veiligheid, gebruiken bedrijven steeds vaker Telegram om potentiële nieuwe klanten te bereiken, aangezien deze app end-to-end versleuteld is en een betrokken en groeiend publiek heeft in zowel Europa als de Verenigde Staten.