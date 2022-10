Diëtist kiest vaker voor werk buiten de zorg

3 oktober 2022 - Het aantal diëtisten is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2017 waren het er iets meer dan 1.200. Anno 2022 staan ruim 1.600 diëtisten ingeschreven bij KVK. Een toename van 34 procent. Toch zijn er wachtlijsten voor een afspraak met een diëtist. Volgens Bianca Rootsaert, directeur van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), ligt dit niet alleen aan de groeiende vraag naar diëtisten, maar ook aan de beloning binnen de zorg. "Sommige diëtisten kiezen voor financieel aantrekkelijker werk buiten de zorg, bijvoorbeeld als coach of voedingsdeskundige in het bedrijfsleven."

Het aantal bij KVK ingeschreven diëtisten is sinds 2017 met 34 procent gestegen van: 1.210 naar 1.626. Dat diëtisten als zelfstandige beginnen, in of buiten de zorg, is niet zo vreemd volgens Bianca Rootsaert van belangenorganisatie NVD."Door het ontbreken van goede tarieven (zorgverzekeraars hebben de tarieven de laatste vijf jaar niet voldoende geïndexeerd) of een CAO in de eerste lijn, bezuinigingen bij de instellingen, hoge administratieve lasten en steeds veranderend beleid in de zorg, is het voor sommige diëtisten minder aantrekkelijk om in de paramedische zorg aan de slag te gaan.Het aantal diëtisten dat een eigen onderneming start groeit. Een veelvoorkomende combinatie is paramedische voedingszorg verlenen en als lifestyle coach werken binnen Gecombineerde Leefstijl Interventie om permanente gedragsverandering te bewerkstelligen. Dat is iets wat diëtisten volgens Rootsaert goed kunnen: "Ze spreken de medische taal en er is een duidelijke connectie met zorg." Ook ziet ze de samenwerking tussen diëtisten en fysiotherapeuten belangrijker worden: "Hier gaat het om afstemming tussen een optimale voedingsstatuspatroon in combinatie met juiste beweging om vitaal oud te worden."Ook banen in de voedingsindustrie zijn gewild. Diëtisten zijn volgens Rootsaert van toegevoegde waarde door hun kennis van dieetleer en doorvertaling naar voedingsmiddelen. "Bovendien zijn ze op de hoogte van wet- en regelgeving, bijvoorbeeld met betrekking tot etikettering," licht Rootsaert verder toe.43 procent van de diëtisten is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In deze provincies samen zijn 698 diëtisten gevestigd. Als je kijkt naar het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met diëtetiek per 100.000 inwoners, tellen de provincies Zeeland en Noord-Holland met respectievelijk 3,8 en 3,1 diëtist per 100.000 inwoners de meeste ondernemingen. Flevoland heeft met 0,8 de minste diëtisten per 100.000 inwoners.De vraag naar diëtisten in de paramedische zorg (waar onder meer fysiotherapie, logopedie en diëtetiek onder vallen) neemt toe als gevolg van onder andere vergrijzing, maar volgens Rootsaert is er op dit moment niet genoeg aanbod.Er zijn wachtlijsten omdat er onvoldoende paramedische diëtisten zijn. Zoals eerder vermeld starten minder zelfstandigen in de paramedische zorg. Een groot deel van de afstudeerders als diëtist zoekt een baan elders of starten een eigen onderneming buiten de zorg.