De impact van een goede portretfoto

18 november 2021 - We leven in een digitale wereld. De eerste ontmoeting, of het eerste contact met mensen vindt vaak plaats via social media. Bijvoorbeeld via een online bericht zoals chat of email of via een kennismaking op LinkedIn. Een persoonlijke eerste indruk van iemand krijgen is daardoor volledig veranderd. Je kijkt elkaar vaak niet meer rechtstreeks in de ogen, maar je kijkt naar de foto van degene met wie je praat.

Daarom is het nu belangrijker dan ooit om een portretfoto van jezelf te hebben die er niet alleen professioneel uitziet, maar ook precies laat zien wie je bent. Fotograaf Marcel Schenk van marcelschenk.nl legt uit wat de impact van een goede portretfoto is."Voor een profielfoto zou je ervoor kunnen kiezen om een selfie te gebruiken die je ooit tijdens een vakantie hebt gemaakt. Met een zonnige achtergrond komt het natuurlijk altijd vrolijk over. Maar als portretfotograaf kan ik uit ervaring zeggen dat dit soort foto's niet de uitstraling hebben die je zoekt voor een zakelijk profiel. Want je wilt een professionele indruk maken, waarbij je direct laat zien dat je kennis van zaken hebt en dat je je werk serieus neemt. Om dat te bereiken in een portretfoto is het de kunst om al die eigenschappen in één beeld vast te leggen. En dat vraagt om vakkennis."Schenk vervolgt: "Veel mensen vinden het niet prettig om een portretfoto te laten maken. Je bent je heel bewust van het feit dat je op de foto gaat. Dus weet je je geen raad met je houding en je weet niet waar je moet kijken. Of je twijfelt of je wel of niet moet lachen. Daarom vind ik het belangrijk om mensen op hun gemak te stellen. En daar ook de tijd voor te nemen. Want een ontspannen houding zie je altijd direct terug in het resultaat van de portretfoto. Daarnaast is een ander deel van de voorbereiding heel belangrijk. Het doel van een portretfoto is om een zo natuurlijk mogelijke versie van de geportretteerde vast te leggen. Ik raad dan ook aan om je kapsel en eventuele make-up zo dicht mogelijk bij je dagelijkse verschijning te houden. Want mensen willen uiteindelijk bij een persoonlijke ontmoeting de persoon van de portretfoto zien en je daar ook in herkennen.""Behalve de praktische tips is er aan de technische kant van fotografie ook genoeg te doen om een perfecte portretfoto te maken," legt Schenk uit. "Zo vragen professionele foto's bijvoorbeeld om diepte. Dit bereik je door te werken met een laag diafragmagetal. Hiermee zet je de persoon op de foto op de voorgrond. Een ander belangrijk aspect van een goede portretfoto is de focus. Wat wil je in beeld brengen en waar let je op? Net als bij een persoonlijke ontmoeting zijn de ogen van de geportretteerde belangrijk. Door de foto op ooghoogte te nemen zorg je ervoor dat de aandacht daar direct op gericht wordt. Daarnaast moeten de ogen scherp zijn, zodat je ook echt het idee hebt dat je de persoon achter de foto ziet. Door de juiste combinatie van deze aspecten, samen met de ontspannen houding, leg ik je kracht vast in de foto. Met als resultaat een professionele portretfoto als je persoonlijke visitekaartje."