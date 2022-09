Kwart Nederlanders slachtoffer van frauduleuze transacties

28 september 2022 - Ruim een kwart (26 procent) van de Nederlanders kreeg vorig jaar te maken met een frauduleuze financiële transactie of een ander beveiligingsprobleem op een rekening. Dat blijkt uit een groot Europees onderzoek van Signicat onder ruim 7.600 consumenten van financiële producten. Een frauduleuze transactie kan op verschillende manieren tot stand komen. Een oplichter kan zich bijvoorbeeld telefonisch voordoen als een bankmedewerker, met het verzoek om uit veiligheidsoverwegingen snel geld over te maken naar een andere rekening.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Een andere populaire truc is het versturen van phishingmails, -sms’jes en appjes met daarin een link naar een nagemaakte banksite. Als het slachtoffer hierop inlogt, krijgt de crimineel de bankgegevens in handen. Daarmee kan hij geld van de rekening stelen of betalingen uit naam van het slachtoffer doen.De meeste gedupeerde consumenten zijn tevreden over hoe financiële dienstverleners reageren op een fraudemelding. Slechts een klein deel (16 procent) vindt dat ze ronduit slecht geholpen zijn na een frauduleuze transactie. Wel vindt ruim een kwart van de gedupeerden dat de financiële dienstverlener meer had kunnen doen om hen tegen fraude te beschermen.Het onderzoek ‘Battle to Onboard’ richtte zich ook op de omgang met klantgegevens. Een ruime meerderheid (66 procent) wil niet dat financiële dienstverleners hun data met partners delen. Ongeveer de helft van de Nederlandse consumenten heeft zelfs bezwaren tegen het delen van een beperkt aantal geanonimiseerde gegevens. Bijna een derde keurt dit wel goed.63 procent van de consumenten vertrouwt erop dat de financiële dienstverlener zorgt voor een goede beveiliging van hun gegevens. Toch zijn de meeste mensen huiverig om tijdens de aanvraag van een financieel product allerlei gegevens af te staan. Slechts twaalf procent maakt zich hier helemaal geen zorgen over."Jaarlijks krijgen miljoenen Nederlanders te maken met een frauduleuze transactie," zegt Thijs Vink, Chief Central and Southern Europe bij Signicat. "Het voorkomen en detecteren van fraude is een cruciale taak voor financiële dienstverleners. Maar minstens zo belangrijk is dat zij gedupeerde klanten goed ondersteunen. Op beide punten is nog winst te boeken."Verder adviseert Vink financiële dienstverleners om zeer terughoudend te zijn met het delen van klantgegevens. "Uit dit onderzoek blijkt dat een grote groep Nederlanders hier niet van gediend is, zelfs als de gegevens niet naar individuele klanten te herleiden zijn."Aan ‘Battle to Onboard’ werkten consumenten uit veertien verschillende landen mee, waaronder 508 Nederlanders. Met dit onderzoek brengt Signicat de verwachtingen van de moderne consument in kaart, zodat financiële dienstverleners hun processen kunnen verbeteren.Benieuwd naar het volledige onderzoeksrapport? Je kunt het rapport hier downloaden.