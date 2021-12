Bedreigingen voor e-commerce-bedrijven tijdens de feestdagen

16 december 2021 - In het afgelopen jaar hebben we bepaalde trends vastgesteld, onder meer de manier waarop consumenten hun online aankopen doen. Dit heeft gevolgen voor hoe bedrijven moeten reageren op potentiële fraude en hoe ze hun data moeten beschermen. Volgens de Thuiswinkel Monitor heeft 58 procentvan de online consumenten in de eerste helft van 2021 ten minste één aankoop via een smartphone gedaan.

Over het algemeen zijn aankopen via een smartphone impulsiever, waardoor consumenten phishing-pogingen over het hoofd zouden kunnen zien. Volgens onderzoek van Kaspersky is er dit jaar sprake van een significante toename van phishing-aanvallen (208 procent) waarbij online betaalpagina's worden nagebootst.Naarmate digitale transacties steeds meer de norm worden, voelen bedrijven zich ook kwetsbaarder als het op fraude aankomt. Voorbeelden hiervan zijn "de-shopping", ofwel het bewust kopen, gebruiken en daarna retourneren van producten, en beweren dat een bestelling niet is bezorgd in een poging het geld terug te krijgen. We zien ook nog steeds dat onder meer detailhandelaren en mkb-bedrijven in Nederland te maken hebben met identiteitsfraude. Er was onlangs nog een geval waarbij criminelen zich op Facebook voordeden als een bepaald bedrijf , met als doel om inloggegevens of data te ontfutselen. Vaak leiden dit soort imitaties ook tot financiële schade.De belangrijkste manier voor een bedrijf om zichzelf en zijn consumenten tegen fraude te beschermen, is de juiste beveiligingslagen aan te brengen. Identiteitsverificatie is de beste verdediging, zoals het gebruik van beveiligingsvragen, paspoort- of rijbewijscontroles en het gebruik van wachtwoorden en pincodes."In de Nederlandse markt was de afgelopen jaren iDEAL de primaire betaalmethode. Maar eerder dit jaar zagen we de economische impact van het coronavirus op de financiële situatie van individuen. Daarbij zagen we de trend dat steeds meer consumenten ervoor kiezen om hun aankopen bij e-commerce-bedrijven achteraf te betalen. Bedrijven als AfterPay en Klarna zijn geïntegreerd met e-commerce-systemen en uitgegroeid tot een van de meest gebruikte betaalmethoden door consumenten.Toch meldt de Thuiswinkel Monitor dat in Nederland 96 procentvan de online consumenten in het eerste kwartaal van 2021 minstens één aankoop via iDEAL heeft betaald (+zeven procent ten opzichte van 2020). Creditcards zijn slechts goed voor 25 procentvan de betalingen, wat voor een deel de daling van creditcardfraude over 2021 verklaart.De afname van de ene vorm van fraude, betekent vaak de toename van een andere. Het is dus belangrijk dat online retailers en financiële instellingen zich bewust zijn van nieuwe betaalmiddelen en hoe deze worden gebruikt, maar ook van de risico's die dit voor hen kan opleveren." Emerce meldde onlangs dat de totale schade als gevolg van bankhelpdeskfraude alleen al in de eerste zes maanden van 2021 16,5 miljoen euro bedroeg. Consumenten doen niet alleen online transacties, ze internetbankieren en controleren hun geld ook via digitale platforms. Hetzelfde geldt voor bedrijven, en financiële instellingen lopen een verhoogd risico op fraude als ze geen duidelijk beeld hebben van welke soorten fraude er nu al in de markt zijn."