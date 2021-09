Nederlandse zorginstellingen zijn onvoldoende beschermd tegen e-mailfraude

23 september 2021 - Het is inmiddels de norm dat afspraken voor de huisarts, het ziekenhuis en een vaccinatie online worden geboekt. En nu het digitale coronapaspoort definitief wordt ingevoerd als toegangsbewijs voor allerlei diensten, is cybersecurity nog nooit een belangrijker thema geweest voor de zorgsector.

De belangrijkste resultaten zijn

52 van de 69 (75 procent) zorginstellingen in Nederland hebben een DMARC-record gepubliceerd; wat betekent dat 25 procent helemaal geen DMARC-bescherming heeft

Slechts dertien van hen (negentien procent) hebben het aanbevolen strengste niveau van DMARC-bescherming (reject) geïmplementeerd, dat voorkomt dat frauduleuze e-mails de beoogde ontvangers bereiken. Dit houdt in dat 81 procent van de zorginstellingen burgers blootstelt aan e-mailfraude

Slechts acht van de 69 zorginstellingen (twaalf procent) hebben een quarantainebeleid geïmplementeerd

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Proofpoint heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin Nederlandse zorgorganisaties voldoende en de aanbevolen bescherming bieden tegen e-mailfraude. Het onderzoek is gebaseerd op de domeinen van de 69 zorgorganisaties die zijn opgenomen in de database op Volksgezondheidenzorg.info (onderdeel van het RIVM). Proofpoint ontdekte dat een kwart (25 procent) van deze organisaties geen Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance (DMARC)-record heeft gepubliceerd. Dit vergroot de kans dat cybercriminelen zich online kunnen voordoen als deze instellingen.Nog zorgwekkender is dat slechts dertien zorginstellingen (negentien procent) het aanbevolen en strengste niveau van DMARC-bescherming (reject) hebben geïmplementeerd, waardoor frauduleuze e-mails hun beoogde doelwit niet kunnen bereiken. Dit betekent dat bij 81 procent van de zorginstellingen mensen een verhoogd risico op e-mailfraude lopen.Voor Nederlandse zorginstellingen is er een extra beschermingslaag aanwezig in de vorm van NTA 7516. NTA 7516 is een officiële NEN-norm en beschrijft de eisen waaraan moet worden voldaan voor het veilig uitwisselen van medische gegevens per e-mail. Het gaat onder meer om multifactor-authenticatie, kunnen achterhalen wie een e-mail heeft verstuurd en interoperabiliteit. Gezien deze norm is het kwalijk dat veel zorginstellingen niet het aanbevolen en strengste niveau van DMARC-bescherming hebben geïmplementeerd."Met name sinds de coronapandemie is e-mail een veelgebruikte manier van communiceren geworden voor zorginstellingen, net als mobiele apps en online portals. Cybercriminelen zitten niet te slapen. Deze digitale verschuiving biedt een kans voor aanvallers om zich voor te doen als deze organisaties en hun partners in de supply chain. Hierdoor lopen bedrijven, patiënten en werknemers mogelijk het risico op e-mailfraude," stelt Jim Cox, Area Vice President, Benelux voor Proofpoint.In Proofpoints 2021 Voice of the CISO -rapport, dat eerder dit jaar werd gepubliceerd, gaf een derde (36 procent) van de ondervraagde Nederlandse CISO's in de zorgsector aan dat zij ernstig rekening hielden met een materiële cyberaanval in de komende twaalf maanden. Wanneer gevraagd werd naar de soorten aanvallen die zij verwachten, stonden e-mailfraude en Business Email Compromise (BEC)-aanvallen met 55 procent op de eerste plaats. Daarna volgden aanvallen op de supply chain (45 procent), insider threats (36 procent) en DDoS-aanvallen (36 procent). Aangezien e-mailfraude bovenaan de lijst staat, zou de implementatie van DMARC van groot belang moeten zijn voor Nederlandse organisaties in de gezondheidszorg. "46 procent van de Nederlandse CISO's beschouwt menselijke fouten als de grootste cyberkwetsbaarheid van hun organisatie. Als aanvulling op mensgerichte cybersecurity-trainingen voor alle medewerkers, zouden organisaties in alle sectoren authenticatieprotocollen zoals DMARC moeten implementeren om hun verdediging tegen e-mailfraude te versterken. Maar ook om bescherming te bieden tegen cybercriminele activiteiten en ervoor te zorgen dat werknemers niet meer hoeven te twijfelen of een e-mail verdacht of betrouwbaar is," voegt Cox toe.Meer informatie over het DMARC-protocol is hier beschikbaar.