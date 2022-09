Nederlander vertrouwt post meer dan digitale berichten

27 september 2022 - Nederlanders hechten veel waarde aan het ontvangen van post. 61 procent geeft aan post belangrijk te vinden omdat het overzichtelijk is. Daarnaast zien Nederlanders brievenbuspost als veiliger. Als het gaat om post met een veiligheids- of financieel aspect, zoals inlogcodes of financiële overzichten, wil 85 procent dit fysiek op de deurmat ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek van PostNL.

Nederlanders ontvangen dergelijke post het liefst fysiek omdat de gegevens zo niet gestolen kunnen worden door hackers. We ontvangen het liefst post van de overheid, energieleveranciers, pensioenaanbieders en banken op de deurmat. 49 procent ontvangt post met pincodes of inloggegevens het liefst door de brievenbus, 21 procent liever per e-mail. Maartje Silvius, Manager marketing bij PostNL: "Opvallend is dat post door alle leeftijdsgroepen als belangrijk wordt gezien. Ondanks dat tegenwoordig bijna alles via online diensten ingezien en geregeld kan worden, voelt een brief voor de meeste Nederlanders gewoon het veiligst. Hoe lager de privacygevoeligheid, hoe groter de digitale voorkeur. De helft van de Nederlanders ontvangt bijvoorbeeld afspraakbevestigingen of berichten over gewijzigde voorwaarden het liefst via e-mail."Volgens ruim de helft van de Nederlanders heeft post een meerwaarde ten opzichte van berichtgeving via e-mail, een app, online portal of website omdat het overzicht geeft. Daarnaast is het makkelijk te bewaren en helpt het als reminder om een benodigde actie uit te voeren. Slechts vijftien procent van de Nederlanders vindt post onbelangrijk, omdat ze alles het liefst digitaal ontvangen. "Post creëert een gevoel van urgentie en daardoor wordt de inhoud ook beter onthouden. De kans dat een belangrijk bericht ondersneeuwt tussen al de andere, minder belangrijke berichten in de inbox is groot. We verwachten dan ook dat de waarde en impact van post blijft, en daarmee de wens om belangrijke documenten per post te ontvangen ook," aldus Silvius.Nederlanders willen berichten met financiële- en veiligheidsrisico’s per post ontvangen. Naast pincodes geldt dit ook voor aanmaningen, documentatie over toeslagen of een kentekenbewijs. Post die Nederlanders het liefst door de brievenbus ontvangen: