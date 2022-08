133 Nederlandse bedrijven failliet in juli 2022

15 augustus 2022 - Er gingen afgelopen maand 133 bedrijven failliet in Nederland. Dat zegt bedrijfsdataspecialist Altares Dun & Bradstreet na analyse van de laatste cijfers. Deze 133 faillissementen zijn er iets meer dan een jaar eerder. In juli 2021 gingen er namelijk 124 bedrijven ‘out of business’.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Toch blijven veel bedrijven overeind, in aanloop naar het einde van de coronasteun. Voor corona gingen er gemiddeld veel meer bedrijven failliet: maar liefst 355 in juli 2019. De 133 van afgelopen maand passen perfect in een licht dalende tendens in 2022. In juni gingen er nog 146 bedrijven failliet.De meeste faillissementen vielen in de bouw (27) en handel (21). Deze sectoren hebben veruit de meeste ondernemingen, waardoor dit geen verrassing is. Voor de handel is het lang geleden dat er zo weinig bedrijven omvielen. De laatste keer dat het aantal in die sector onder de twintig dook, was in oktober 2021 (negentien).Er gingen twintig specialistische zakelijke dienstverleners failliet. Het aantal faillissementen in die sector ligt sinds drie maanden iets hoger dan voorheen. Sinds mei gingen er 61 van zulke bedrijven failliet, ongeveer net zoveel als in de zes maanden daarvoor.Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet: "We zien dat het aantal faillissementen hardnekkig laag blijft, óók na het wegvallen van de overheidssteun. De consumentenuitgaven zijn hoog en de werkloosheid historisch laag. Dit zorgt ervoor dat mensen en bedrijven, ondanks een afgenomen consumentenvertrouwen, geld uit blijven geven. Wellicht weten bedrijven hun gestegen kosten ook deels of geheel door te bereken aan klanten. Mede hierdoor blijven bedrijven ‘gewoon’ in zaken."Het volledige faillissementenrapport van Altares Dun & Bradstreet voor juli 2022 is hier te downloaden.