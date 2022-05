Enorme daling aantal faillissementen in april 2022

19 mei 2022 - Er gingen sinds het begin van de coronacrisis nooit minder bedrijven failliet dan in april 2022. Dat blijkt uit de laatste cijfers van Altares Dun & Bradstreet. Afgelopen maand gingen er namelijk slechts 106 bedrijven failliet, 79 minder dan in maart 2022.

Het totaal aantal faillissementen ligt kunstmatig laag. Ook in april 2021 gingen er door de coronasteun relatief weinig bedrijven out of business: 141. Vóór de overheid met de steunpakketten kwam waren dit veel méér bedrijven: 363 in 2020 en 366 in 2019. De daling van het aantal faillissementen breekt een opwaartse trend: het is voor het eerst dit jaar dat het aantal lager ligt, dan een maand eerder.De meeste faillissementen vielen net als altijd in de handel. In april 2022 gingen 26 handelsbedrijven (denk aan retailers en groothandels) failliet, na 34 faillissementen in maart. De handel is één van de grootste sectoren in Nederland. In 2021 kende de branche bijna 300 faillissementen – meer dan elke andere sector.Ook in de bouw vallen historisch gezien meer faillissementen dan in andere sectoren. In april 2022 waren het er slechts 21, na 32 in maart. Er valt niet één subcategorie aan te wijzen die meer gevaar lijkt te lopen dan anderen. Zo gingen er vier timmerbedrijven en bedrijven in utiliteitsbouw failliet, net als drie metselaars en twee schilders/glaszetters.De gezondheidszorg veerde procentueel het hardst op. Na achttien en twintig faillissementen in februari en maart, waren het er slechts vier in april. De sector komt hiermee weer op het ‘oude’ niveau van begin 2021, terwijl de sector er sinds november vorig jaar nooit minder dan zeven had. Ook voor de cultuursector is er goed nieuws: daar vielen voor het eerst sinds augustus vorig jaar geen bedrijven om.Joris Peeters, Chief Data Scientist bij Altares Dun & Bradstreet: "De lage cijfers voelen als de spreekwoordelijke stilte voor de storm. Historisch gezien, als je een solide economische groei hebt van 1,5-2,0 procent BNP dan zie je dat het aantal faillissementen structureel gaan dalen. De hoge grondstofprijzen, de oorlog en Oekraïne, lockdowns in China en andere macro-economische ontwikkelingen gaan de groei van de economie beperken. Dat, én het stoppen van de overheidssteun, gaat waarschijnlijk voor een stijging van het aantal faillissementen zorgen. De vraag is of die stijging al in mei inzet."Het rapport van Altares Dun & Brandstreet is hier in te zien.