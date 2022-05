Consument geeft meer uit dan voor de pandemie ondanks hoge inflatie

12 mei 2022 - Maar liefst 70 procent van de Nederlandse winkeliers merkt dat consumenten vandaag de dag meer geld uitgeven dan voor de coronapandemie. De gevolgen van de alsmaar stijgende inflatie hebben vooralsnog geen impact op het uitgavenpatroon van de consument. Integendeel, want één op vijf (21 procent) consumenten is zelfs van plan om meer te gaan winkelen in 2022.

Dit blijkt uit een onderzoek van Lightspeed waarbij 2.200 retailers en consumenten uit Europa en Noord-Amerika werden ondervraagd.Eén van de positieve gevolgen van de pandemie is dat de Nederlandse consument zowel online als offline terug naar de bron is gegaan wat shoppen betreft: 72 procent geeft aan meer belang en waarde te hechten aan het steunen van onafhankelijke, lokale ondernemingen. Ook retailers merken dit. Zo geeft 69 procent aan dat de consument meer geïnteresseerd is in lokaal winkelen dan twee jaar geleden. Opvallend is ook dat ondanks de shift naar e-commerce, consumenten nog altijd hun voorkeur geven aan shoppen in een fysieke winkel (28 procent) boven een webshop (21 procent). De Nederlandse consument is ook loyaler en merkgerichter geworden: meer dan een derde (36 procent) is consistent in het winkelen bij merken die ze kennen en waarmee ze vertrouwd zijn.In het onderzoek is de retailer ook gevraagd naar zijn grootste uitdagingen in 2022. Voor de meesten blijft dit over personeels- en arbeidskwesties gaan. Twee op vijf (39 procent) retailers geven aan met minder personeel te werken dan ze eigenlijk nodig hebben en 29 procent ervaart momenteel moeite met het behouden van personeel."De uitkomsten van ons onderzoek geven winkeliers hoop," voegt Sam Bursens, Sales Manager Benelux bij Lightspeed toe. "Ondanks de stijgende prijzen is de consument nog altijd en zelfs meer bereid om te winkelen. De mogelijkheid om fysiek te gaan winkelen is hen voor een lange tijd afgenomen. De behoefte om op pad te gaan is daarom ook groot, en dan vooral naar de lokale winkeliers. Hoewel dit zeer positief is, betekent dit in sommige gevallen dat er meer personeel in winkels nodig is en des te belangrijk is het om personeel te behouden. Er zijn veel opties om personeelsretentie te verhogen, waaronder het verhogen van het uurloon, meer voorspelbare of juist flexibele roosters aanbieden, of blijk te geven van duidelijke mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling. Het is belangrijk om uit te zoeken wat werknemers motiveert om bij jouw winkel te werken en te blijven werken."