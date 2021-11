Nieuw record voor robotica: wereldwijd tien procent meer robots geïnstalleerd

12 november 2021 - Robotica blijft records breken en de cijfers spreken voor zich. De International Federation of Robotics (IFR) heeft onlangs een rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van robotica wereldwijd. Hieruit blijkt dat er nu wereldwijd meer dan drie miljoen industriële robots worden gebruikt in fabrieken, een stijging van tien procent.

In 2020 werden wereldwijd meer dan 380.000 nieuwe robots aangeschaft. Voor 2021 wordt uitgegaan van 50.000 robots meer dan in 2020, een groei van 0,5 procent ondanks de gevolgen van de pandemie.Wereldwijd blijft Azië de belangrijkste speler op het gebied van industriële robotica, waar in 2020 maar liefst 71 procent van het totale aantal robots zijn ingezet. Europa kende een daling van acht procent als gevolg van de coronacrisis. Met name de autobranche daalde sterk met twintig procent, terwijl de industriële sector met veertien procent juist groeide. Hoewel deze terugval te verwachten was, blijft de sector groeien. Duitsland behoort tot de top vijf afnemers robots wereldwijd (samen met China, Japan, de VS en Korea). In Europa volgt Italië met dertien procent en Frankrijk met acht procent.Ook in Nederland ontwikkelt de markt voor robotisering zich snel. Vorige maand opende PostNL een sorteercentrum voor kleine pakketten in Nieuwegein. Het sorteercentrum gebruikt 175 robots en robotarmen voor het sorteren, waardoor andere PostNL-locaties meer capaciteit hebben om grotere pakketten te verwerken. Gartner kondigde onlangs ook aan dat datacenters robots inzetten om personeelstekorten op te vangen. Vooral omdat robots - en met name cobots - uitblinken in repetitieve, vervelende en gevaarlijke taken.Beide gevallen benadrukken de waarde van robotica bij het verbeteren van processen in de toeleveringsketen. Hier spelen personeelsbezetting, het houden van afstand en vertragingen bij de verzending en levering van goederen immers nog steeds een belangrijke rol.Enrico Krog Iversen, CEO van OnRobot , een leider in collaboratieve robotoplossingen, is optimistisch over de toekomst van robotica. Maar ook over de manier waarop technologie zowel bedrijven en de toeleveringsketen kan ondersteunen: "Ondanks de gevolgen van de coronapandemie is de wereldwijde robotica-markt voortdurend in ontwikkeling, en dit geldt met name voor collaboratieve robotica, die naar verwachting met zes procent zal toenemen. Cobots zijn gebruiksvriendelijk, kunnen veilig samenwerken met werknemers en verbeteren zowel de werkomgeving als de productiviteit. Dit zijn allemaal kenmerken die bedrijven in staat stellen hun concurrentiepositie te verbeteren. Overheden moeten voorlichting over het gebruik van collaboratieve robots aanmoedigen om de branche, en met name het mkb, bewust te maken van de voordelen zodat onze economieën weer kunnen groeien. Bovendien kunnen alle cobot-fabrikanten, vanwege de grote vraag momenteel, prima samenwerken en alle toekomstige zakelijke kansen benutten."Dit is op 2018 en 2017 na het meest succesvolle jaar voor de robotica-branche ooit. "De wereldwijde vraag naar robotinstallaties zal naar verwachting sterk opleven en met dertien procent toenemen tot 435.000 eenheden in 2021, waarmee het recordniveau van 2018 wordt overtroffen. In Europa kan een stijging van acht procent worden verwacht tot bijna 73.000 eenheden," stelt Milton Guerry, voorzitter van de International Federation of Robotics.