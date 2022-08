Flexibel reisbeleid, betere mobiliteit

24 augustus 2022 - Het (voorlopige) einde van de coronamaatregelen, betekende ook het einde van de rust op de weg. Ondanks dat er nog steeds een grote groep mensen thuis- of hybride werkt, is het aantal bewegingen op de weg weer enorm toegenomen door het grotendeels terugkomen van het transport en het woon-werkverkeer. Een stimulans van werkgevers om het reizen van personeel tijdens de spits te beperken kan helpen om de piekbelasting te verminderen.

Mark Bloem, directeur bij SD Worx Nederland, geeft drie tips om je personeel hiertoe aan te sporen.Wanneer het gros van werkend Nederland rond 9.00 uur ’s ochtends op kantoor wil zijn, ontstaan er logischerwijs files. Door als werkgever flexibele werktijden te hanteren spoor je medewerkers aan om buiten de spits te rijden. Veel werknemers vinden het helemaal niet erg om een halfuur eerder of later naar kantoor te rijden; wanneer het nog lekker rustig is op de weg en het dus minder tijd en energie kost om van A naar B te reizen. Het is belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken zodat werknemers die van ver moeten komen en buiten de spits willen reizen, geen belangrijke meetings hoeven te missen. Motiveer vooral ook leidinggevenden om het goede voorbeeld te geven door hieraan mee te doen, zodat hun team gemakkelijker volgt.Veel werkgevers proberen sinds het vervallen van het thuiswerkadvies hun personeel zoveel mogelijk terug naar kantoor te krijgen – maar wat als je dat eens omdraait? Zeker nu het wettelijk verplicht is om de mogelijkheid te bieden om vanuit thuis te werken, kan het een aantrekkelijke optie zijn het thuiswerken te stimuleren. Stel bijvoorbeeld flexibele thuiswerkdagen in en spoor mensen aan om minimaal twee dagen in de week thuis te werken, en dan natuurlijk het liefst op maandag, dinsdag of donderdag wanneer er doorgaans het meeste verkeer op de weg is. Zorg dan wel dat je personeel een fijne, ergonomische thuiswerkplek heeft en dat de thuiswerkdagen in overleg met het team en de managers worden ingepland.Een andere manier om reisbewegingen te beperken is om personeel dat dichtbij elkaar in de buurt woont te laten carpoolen van en naar het kantoor toe, of naar zakelijke afspraken. Dit zorgt voor minder verkeer op de weg én minder CO2-uitstoot. Om hier een push aan te geven kan je er als werkgever over denken de werknemer die rijdt een extra beloning te geven bovenop de kilometervergoeding.Wanneer het mogelijk is, wil je natuurlijk het liefst dat je personeel de auto laat staan en met de fiets komt. Natuurlijk is niet iedere afstand tussen thuis en kantoor met een (elektrische) fiets te overbruggen, maar tot een bepaald maximum aantal kilometers kan het zeker een optie zijn om medewerkers een fiets van de zaak te geven. Dit stimuleert niet alleen een gezondere levensttijl, maar vermindert ook het fileleed en de CO2-uitstoot. Sommige werkgevers hangen hier zelfs een beloningssysteem aan vast: waarbij je bijvoorbeeld kan sparen voor een vrije dag door vaker op de fiets naar werk te gaan of toch een kilometervergoeding aan te bieden."Flexibiliteit en mobiliteit kun je als werkgever op verschillende manieren stimuleren," vertelt Mark Bloem. "Het is belangrijk dat je het als werkgever zo aantrekkelijk mogelijk maakt om minder vaak de auto te pakken, en wanneer je personeel dit toch doet, om dan in ieder geval buiten de spits te reizen. Een speerpunt hierbij is om vooral met werknemers in gesprek te gaan om te kijken waar ze behoefte aan hebben. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn, wanneer je onderling maar goed met elkaar blijft communiceren over ieders wensen en voorkeuren."