Vietnam wint steeds vaker van China als productielocatie

18 augustus 2022 - Vietnam is als productielocatie voor steeds meer bedrijven interessanter dan China, waar de economische groei wordt afgeremd door opeenvolgende lockdowns. De verschuiving van de exportproductie naar Vietnam kwam al op gang voor het handelsgeschil tussen China en de Verenigde Staten en heeft sindsdien - mede door de nog altijd relatief lage loonkosten - alleen maar aan kracht gewonnen.

Verder is Vietnam een van de weinige economieën die tijdens de coronacrisis krimp wist te vermijden. Zowel in 2022 (+7,7 procent) als in 2023 (+6,3 procent) wordt een robuuste groei verwacht. De bloeiende economie en daarmee gepaard gaande investeringen bieden ook voor Nederlandse exporteurs kansen. Dit blijkt uit het landenrapport over Vietnam dat Atradius heeft gepubliceerd.De economie in Vietnam bloeit. Het Aziatische land heeft een goede infrastructuur, een enorme afzetmarkt met ruim 90 miljoen consumenten en profiteert van een groeiende beroepsbevolking. Binnen de Europese Unie is Nederland een van de grootste buitenlandse investeerders en na Duitsland de grootste handelspartner van Vietnam. In het jaarlijkse Trends in Export-rapport van evofenedex en Atradius werd Vietnam dit jaar genoemd in de top twaalf nieuw betreden exportmarkten in 2021 en in de top zeven van voorgenomen nieuw te betreden buitenlandse markten in 2022. Nederland exporteert vooral machines - in totaal 35,4 procent van de goederenexport - naar Vietnam, zoals kernreactoren, stoomketels en (elektrische) machines. Verder lanceerde Vietnam in juni een regionaal Masterplan voor de Mekong Delta, waarin voor Nederland een grote rol is weggelegd met het inzetten van expertise en oplossingen op het gebied van watermanagement, duurzame landbouw en voedselzekerheid.Daarnaast bieden verschillende andere sectoren in Vietnam interessante mogelijkheden voor Nederlandse exporteurs. In de agrarische sector stijgt de vraag naar bestrijdingsmiddelen en meststoffen om de hogere landbouwproductie en uitvoer te ondersteunen. Verkopers van elektrische apparatuur en IT-middelen kunnen profiteren van de sterke productiegroei en groeiende investeringen in deze sector. Bovendien is sprake van een aanhoudende sterke vraag naar machines en machineonderdelen door de groei van de industriële bouw en grote investeringen in de infrastructuur van Vietnam.Tegelijkertijd profiteert Vietnam maximaal van de vele vrijhandelsverdragen die het heeft gesloten. Zo is sinds augustus 2020 het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Vietnam van kracht dat uiteindelijk de invoerrechten op 99 procent van alle goederen zal afschaffen. Dit geeft ook de handel tussen Nederland en Vietnam een flinke impuls. Tegelijkertijd geven bedrijven in Vietnam aan dat hun liquiditeit onder druk staat door zowel afschrijvingen - zo’n zes procent van de totale waarde van zakelijke facturen - als onbetaalde handelsschulden, die ongeveer de helft van de waarde van de zakelijke handel vertegenwoordigden. Er liggen volgens Atradius dus veel kansen in Vietnam, maar het is wél zaak dat er goede betalingsafspraken met afnemers worden gemaakt.