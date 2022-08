Mkb'er maakt zich flink meer zorgen over bedrijfsongevallen

3 augustus 2022 - 34 procent van de mkb-ondernemers in Nederland maakt zich momenteel zorgen over bedrijfsongevallen. Dit blijkt uit de maandelijkse BedrijvenMonitor van verzekeraar Interpolis. Het gaat hier om een toename van elf procent sinds maart dit jaar. Belangrijke reden voor de toenemende zorgen bij ondernemers zijn de hoge werkdruk bij en onervarenheid van hun medewerkers.

Bedrijfsongevallen zijn ongevallen op de werkvloer waardoor een werknemer verwondingen oploopt. Dat kan bijvoorbeeld gaan om uitglijden in een werkhal en lelijk ten val komen, of om het verkeerd gebruiken van een machine waardoor een hand bekneld raakt.36 procent van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat de toegenomen zorgen over bedrijfsongevallen komen door de hoge werkdruk bij hun medewerkers. 66 procent van de ondernemers maakt zich op dit moment zorgen over deze hoge werkdruk. René Voets, directeur bedrijven bij Interpolis, onderdeel van financieel dienstverlener Achmea, legt uit: "De zorgen over de hoge werkdruk bij medewerkers onder mkb-ondernemers zien wij al langer. Dit heeft vaak te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Hierdoor neemt de werkdruk bij de huidige medewerkers toe. Ondanks dat meer dan de helft van de ondernemers wil investeren in het aannemen van medewerkers, is het lastig om geschikte mensen te vinden die het werk kunnen en willen doen. Daarnaast speelt ook ziekteverzuim een rol. Als een medewerker niet kan werken doordat hij of zij ziek thuis zit, betekent dit dat de werkdruk bij de andere medewerkers toeneemt."Naast de werkdruk is voor twintig procent van de ondervraagde ondernemers de onervarenheid van medewerkers een belangrijke reden voor hun zorgen over bedrijfsongevallen. 35 procent van de ondernemers geeft aan dat zij de komende periode in hun medewerkers gaan investeren om de kennis te verhogen. Voets: "Veel sectoren zijn tijdens de pandemie gedwongen om hun productie of dienstverlening aan te passen. Ondanks de vele inspanningen hebben ondernemers hierdoor mensen moeten laten gaan. Kijk bijvoorbeeld naar de horeca, of de evenementensector. Nu de maatregelen tegen de verspreiding van covid opgeheven zijn en ondernemers weer als vanouds aan de slag willen, lopen zij tegen het probleem aan dat medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden lastig te vinden zijn. Nieuw aangenomen medewerkers hebben niet altijd de juiste kennis om het werk uit te voeren. Dit zorgt voor zorgen over bedrijfsongevallen bij ondernemers."Door de instroom van nieuwe medewerkers in een organisatie en de toegenomen werkdruk, is het belangrijk om te zorgen dat iedereen continu op de hoogte gehouden wordt van de risico"s die komen kijken bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Voets: "Door de krapte op de arbeidsmarkt zien we dat ondernemers gedwongen worden om vaker medewerkers taken te laten uitvoeren waar zij misschien nog niet zo ervaren mee zijn. Dat kan gaan om nieuwe medewerkers die nog ingewerkt moeten worden, of om huidige medewerkers die nieuwe taken krijgen. Het kost een ondernemer extra tijd om deze mensen goed in te werken en te begeleiden. Waar normaal bijvoorbeeld een medewerker het werk doet, heb je er nu misschien twee nodig. Toch is het de investering wel waard om medewerkers de juiste kennis en vaardigheden bij te brengen zodat zij veilig hun werk kunnen doen. Hiermee voorkom je vervelende bedrijfsongevallen en verder oplopen van het ziekteverzuim."