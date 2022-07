De vijf meest originele stunts van bedrijven voor meer werkgeluk

7 juli 2022 - Per 100 werkzoekenden zijn er nu 133 vacatures. Bedrijven doen er dus alles aan om op te vallen op deze krappe arbeidsmarkt. Ook zoeken ze naar manieren om bestaande werknemers gelukkig te maken en houden. Juliette Zwagemakers, algemeen manager van Workplace Giving, deelt vijf originele acties voor meer werkgeluk, die bedrijven hopelijk inspireren.

"Werknemers verwachten meer van hun werkgever. Ze willen een betere balans tussen werk en privé, meer flexibiliteit en zingeving en tijd om iets terug te doen voor de maatschappij. Slimme bedrijven spelen hierop in. Dat maakt ze aantrekkelijker voor nieuwe werknemers en zorgt ervoor dat huidige werknemers gelukkiger en vitaler zijn. Het mes snijdt dus aan twee kanten," aldus Zwagemakers van Workplace Giving.In Nederland is recent de wet aangepast, waardoor vaders vijf weken verlof krijgen in plaats van een schamele twee dagen. Netflix lijkt ruimhartiger: werknemers krijgen een jaar lang betaald ouderschapsverlof. Het bedrijf houdt ook niet bij wanneer iemand werkt en wanneer iemand vakantie neemt.Het Nederlandse bedrijf Bynder biedt werknemers standaard werkweken van vier dagen. Ze worden afgerekend op hun verantwoordelijkheden, niet op het aantal uren dat ze maken, zegt het bedrijf. Bynder wil zo een omgeving creëren waarin medewerkers een gezonde balans vinden tussen werk en privé. Een vierdaagse werkweek zou zorgen voor minder, maar zinvollere uren.Medewerkers van Salesforce krijgen zes betaalde vrijwilligersdagen per jaar en worden aangemoedigd om die te benutten. Als een werknemer alle zes vrijwilligersdagen benut, schenkt het bedrijf duizend dollar aan het goede doel van de werknemer.LinkedIn gaf het afgelopen jaar het overgrote deel van zijn bijna 16.000 medewerkers een week betaald verlof. Het bedrijf hoopte dat medewerkers zich op deze manier kunnen opladen. Zo hoopt het ook burn-outs te voorkomen. Een slimme oplossing, zo’n week gratis verlof.Marketingbureau Brandfirm verruilt elke winter Amsterdam voor Bali. Tijdens een periode van zo’n drie maanden vertrekt het team daar per toerbeurt heen. Opmerkelijk: tijdens deze ‘workcation’ scoort het bedrijf de hoogste omzet van het jaar. De leiding van het bedrijf raadt het alle ondernemers aan.