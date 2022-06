Tussenstand cao-onderhandelingen

28 juni 2022 - Hoewel voor sommige bedrijven en bedrijfstakken de lonen harder oplopen dan wellicht gewenst is, is werkgeversvereniging AWVN tevreden over het verloop van het cao-overleg in het eerste halfjaar van 2022. ‘De krappe arbeidsmarkt, de hoge inflatie en de grote economische en politieke onzekerheden dwingen vakbonden en werkgevers tot grote flexibiliteit en compromisbereidheid’, zegt AWVN in een toelichting op de analyse ‘Spagaat. Tussenevaluatie cao-jaar 2022’.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De werkgeversvereniging baseert zich op het hoge aantal nieuwe cao’s dat in de eerste helft van 2022 is ingegaan. ‘Ondanks de complexe context zijn er 226 akkoorden afgesloten voor drie miljoen werknemers. Dat is meer dan de 178 akkoorden die gemiddeld in de eerste helft van een jaar ingaan.’AWVN constateert ook dat werkgevers in het cao-overleg 2022 in toenemende mate klem zitten tussen arbeidsmarktkrapte en economische onzekerheid. De eerste factor zorgt voor opwaartse loondruk, de tweede voor tegengestelde druk. Vooral door de oplopende arbeidsmarktkrapte en door de hoge inflatie gaat vrijwel alle aandacht in het cao-overleg uit naar de loonparagraaf. De werkgevers zouden graag meer aandacht zien en afspraken maken over opleiding en ontwikkeling van werkenden om zo de toekomstige arbeidsmarkt te verbeteren.De afgesproken loonstijging neemt in 2022 snel toe met de afsluitmaand. Sinds maart staat er een drie voor de komma in het maandgemiddelde en in mei-akkoorden sprong het maandgemiddelde al richting de vier procent.