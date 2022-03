Lonen in 2022 met drie procent omhoog

1 maart 2022 - De cao-lonen stijgen dit jaar met circa drie procent, mogelijk meer. Daarbovenop krijgen veel werknemers een incidentele loonsverhoging. Daarmee komt de totale loonstijging in 2022 uit rond de door het Centraal Planbureau verwachte inflatie van ruim drie procent.

Loonafspraken januari gemiddeld 2,5 procent

Loonafspraken 2022 gemiddeld 2,5 procent

Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1 procent

Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren 3,1 procent in december 2019

Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren 1,7 procent in november 2020

Aantal nieuwe cao-akkoorden in januari 2022 21

Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand januari 27

Aantal aflopende cao’s in 2022 373 voor 2,7 miljoen werknemers

Aantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan 55 voor 900.000 werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022) 318 voor 1,8 miljoen werknemers

Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021 91 cao’s (650.000 werknemers)

Dat stelt AWVN , de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van Nederlandse werkgevers, in haar cao-maandbericht over januari.AWVN baseert zich op alle cao’s waarvan de contractloonstijging vastligt voor het jaar 2022. Dit is het geval voor twee van de totaal 5,5 miljoen cao-werknemers. Het gaat om cao’s die in januari 2022, in het jaar 2021 of eerder zijn afgesloten en die pas in 2023 of 2024 aflopen. Uit recente informatie van CBS en ABNAMRO blijkt daarnaast dat veel werkenden tussentijds zichzelf verbeteren door promotie of een andere baan. Deze incidentele stijgingen komen niet tot uitdrukking in de contractloonstijgingen.In januari werden 21 nieuwe cao’s afgesloten met een gemiddelde loonafspraak van 2,5 procent. Het maandcijfer is iets lager dan dat van december. Desondanks voorziet AWVN dat de opwaartse trend in de loonafspraken zich zal voortzetten. Die trend past volgens AWVN in een normaal patroon waarin loonafspraken met een vertraging de ontwikkeling van de economie volgen.Het patroon in de maandgemiddelden van cao-afspraken is redelijk normaal: na gunstige economische berichten volgen stijgende loonafspraken met een vertraging van meestal tenminste een jaar. Nu lijkt de stijging iets sneller te zijn ingezet, wat waarschijnlijk terug te voeren is op de zeer snelle omslag van economische groei in krimp en van krimp in groei in 2020 en 2021.Daarbij wordt de huidige stijging van de lonen versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Die krapte zal naar verwachting aanhouden.Berichten over inflatie en over (komende) arbeidsonrust spelen tot dusver nauwelijks een rol in de uitkomst van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Wel spelen er in de onderhandelingen een aantal langlopende meningsverschillen die dat beeld binnenkort kunnen verstoren.Verder lijkt het er op dat de verschillen tussen sectoren qua loonafspraken minder groot worden. Ook bij de achterblijvers van de afgelopen twee jaar, zoals horeca en cultuur, worden nu loonstijgingen afgesproken van 2,5 procent of meer.