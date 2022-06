Werkgevers, stop de controle op thuiswerkers en stuur aan op vertrouwen

3 juni 2022 - Thuiswerken is een blijvertje. Door de coronacrisis is (gedeeltelijk) thuiswerken zelfs voor veel werknemers een voorwaarde geworden om het plezier in hun baan te behouden. ​​Bij een groot deel van werkgevers blijkt thuiswerken echter vooral het wantrouwen tegen de werknemer aan te wakkeren. Werkgevers zetten steeds vaker software in om thuiswerkers te controleren.

Volgens Algemeen Directeur van verzuimspecialist Sazas, Hans van Bussel, werkt controle averechts. Sturen op vertrouwen zorgt juist voor loyaliteit, meer werkgeluk en een hogere productiviteit.Het wantrouwen in de samenleving broeit en borrelt aan alle kanten. De gevolgen van de coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne en de hoge benzine- en voedingsprijzen zorgen voor angst en wantrouwen. Als werkgever wil je dit wantrouwen niet voeden door een strenge controle uit te oefenen op je werknemers. Ik vind dat je de taak hebt om een veilige plek te creëren waar werknemers zich gewaardeerd voelen voor het werk dat zij leveren. Sturen op de output van werk in plaats van sturen door middel van controle werkt veel beter. Helaas blijkt toch dat steeds meer werkgevers controlesoftware inzetten om thuiswerkers te controleren.Begin 2021 stonden volgens softwareplatform Capterra een half miljoen werkende Nederlanders onder digitale controle. In de zomer van 2021 blijkt dat inmiddels 69 procent van de Nederlandse bedrijven technologie voor werknemerstoezicht heeft geïmplementeerd of dit van plan is te gaan doen. Wereldwijd is dit percentage vergelijkbaar. Als werkgever is het goed om je te realiseren dat je een keuze hebt. Ga je je werknemers aansturen vanuit wantrouwen of vertrouwen? Kies je voor controle of doe je een beroep op de professionaliteit en zelfstandigheid van de werknemer?De meest recente implementatiecijfers van controlesoftware komen uit Engeland. Volgens de Britse vakbond TUC staat begin 2022 meer dan de helft van de thuiswerkers, ongeveer 60 procent inmiddels onder digitaal toezicht. Waar komt die controledrang vandaan? Onbewust zorgt een crisis er vaak voor dat mensen atypisch gedrag gaan vertonen. Wanneer er een crisis uitbreekt, willen we niets liever dan controle over de situatie krijgen. De corona-uitbraak dwong werkgevers om hun werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Dit voelde voor veel bedrijven alsof zij de controle over hun werknemers kwijtraakten dus gingen zij op zoek naar een oplossing om die controle terug te krijgen. Maar als er geen crisis was geweest, zou er dan ook zo snel gegrepen zijn naar controlesystemen om thuiswerkers in de gaten te houden? Of zouden we dan uitgegaan zijn van vertrouwen en het maken van goede afspraken over thuiswerken met de werknemer?Het wantrouwen dat werkgevers hebben over thuiswerken blijkt uit onderzoek ongegrond. De CNV onderzocht dat 72 procent van de thuiswerkenden juist productiever is dan op kantoor. Meer dan de helft vindt hun werk-privébalans verbeterd en bijna de helft omschrijft zichzelf als gemotiveerder en gezonder.Door het digitaal controleren van thuiswerkers schieten werkgevers hun doel voorbij. Het levert werknemers stress op, maakt minder gelukkig en minder loyaal, simpelweg omdat het vertrouwen van de werkgever ontbreekt.Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten. Welk voorbeeld kies je om te geven als werkgever? Werkgevers die controlesoftware gebruiken of dit overwegen roep ik op om aan te sturen vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Maak een goed thuiswerkprotocol, ga in gesprek met de werknemer, kijk waar je kunt helpen zodat thuiswerken nog aangenamer wordt. Waardering en aandacht voor je werknemer verdienen zich dubbel en dwars terug. Werkgevers hebben veel invloed op het geluk, de gezondheid en productiviteit van hun werknemers. Stuur je personeel aan vanuit vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen en controle. Vertrouwen vertaalt zich in een hogere productiviteit en dus meer omzet. Wantrouwen kost geld. Vertrouwen levert geld op.