Vier tips om de productiviteit van kantoorpersoneel te verhogen

25 mei 2022 - Dat tijd kostbaar is, is voor ondernemingen al lang geen geheim meer. Efficiënt werken en de productiviteit verhogen, zijn aan de orde van de dag. Menselijk kapitaal is belangrijk en werknemers verdienen een goede werkomgeving waarin het aangenaam en constructief werken is. Eenmaal aan deze voorwaarde voldaan is, zal de productiviteit een stuk hoger liggen.

To do lijstjes werken

Kleine overzichtelijke opdrachten werken een grotere motivatie in de hand dan een grote onoverzichtelijke opdracht waar geen beginnen aan lijkt. Iedere keer een vinkje kunnen plaatsen naast een afgewerkte opdracht verhoogt de productiviteit en geeft de werknemer ook een beter gevoel over zijn prestaties.



Pauze werkt

"Niemand is in staat 8 uur aan een stuk productief te zijn. De aandacht verslapt, de focus is weg van de essentie en tal van ongemakken van het lange zitten, beginnen na enige tijd de kop op te steken. Even een pauze nemen, en dit dus als werkgever ook toestaan, helpt om nieuwe energie te vinden en het hoofd even leeg te maken. Een interieurarchitect kantoor houdt hier rekening mee door de ruimte te voorzien van een koffiehoek of een zithoek bijvoorbeeld," adviseert De Tuiter.



Een aantrekkelijke kantoorinrichting

"Kleurloze en saaie kantooromgevingen werken niet meteen de productiviteit in de hand. Een interieurarchitect kantoor weet als geen ander een kantoor om te toveren in een werkplek waar het aangenaam werken is. Een functionele en praktische indeling, frisse kleuren en veel lichtinval maken al een wereld van verschil," is zijn advies.



Ergonomisch kantoormeubilair

"Gehinderd worden door lichamelijke ongemakken werkt op zijn minst contraproductief en leidt de aandacht af van het werk. Investeren in ergonomisch kantoormeubilair is hier het perfecte antwoord op. Bureaus die in hoogte verstelbaar zijn, ergonomische bureaustoelen en tal van andere hulpmiddelen zijn voorhanden om tegemoet te komen aan een beter welzijn. Ook in de inrichting van een kantoor houdt de interieurarchitect kantoor maximaal rekening mee, "sluit De Ruiter af.



Personeel dat graag werkt zal ook het beste van zichzelf geven. De interieurarchitect Mees de Ruiter van Art2go interieurarchitecten denkt alvast mee en zet een stevig staaltje kantoorarchitectuur op de kaart."Vaak wordt ervan uitgegaan dat enkel de werkgever gebaat is bij een hogere productiviteit, maar dat idee kan al meteen van tafel. Het is zo dat een onderneming waar productiever gewerkt wordt in staat zal zijn betere resultaten te boeken, maar niet enkel de onderneming heeft hier voordeel uit te halen. Ook werknemers halen er voordeel uit naar werkzekerheid toe bijvoorbeeld," geeft De Ruiter aan.Hij vervolgt: "De productiviteit verhogen dus, maar hoe? Het spreekt voor zich dat het ene bedrijf het andere niet is, en dat niet overal dezelfde mogelijkheden voorhanden zijn om aan een betere werkomgeving met een hogere productiviteit te werken. Dit mag echter geen excuus zijn om geen inspanningen te leveren. Bedrijfsleider, preventiedienst, personeel en interieurarchitect kantoor kunnen samen een kantoor inrichten dat aan ieders verwachtingen en noden voldoet en die werken aangenaam maken. Ik geef je 4 tips die alvast een goede basis vorm".