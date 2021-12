Productiviteit en rendement omhoog door gemotiveerde medewerkers

20 december 2021 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het elfde artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Gemotiveerde medewerkers zorgen dat productiviteit en rendement verbeteren. Om dit te bereiken, helpt het enorm als de negen ICR groeiprincipes worden gehanteerd. En dat is haalbaar binnen iedere MKB organisatie, want de praktische online Route ICR webapplicatie ondersteunt het toepassen ervan. Hierdoor is het voor medewerkers eenvoudiger om mee te denken en bij te dragen aan een gedeelde visie en aanpak voor het bedrijf. En precies dat zorgt ervoor dat de neuzen dezelfde kant uit staan. En blijven staan. Met een positieve uitwerking op betrokkenheid en motivatie, mits je er doorlopend mee bezig bent.Eigenlijk leent het MKB zich heel goed om voortdurend te werken aan een organisatie die draait als een geoliede machine. De kleinschaligheid biedt namelijk de kans op een stevige vertrouwensband met elkaar én op flexibiliteit. En daarmee de mogelijkheid om intensief samen te werken en in te spelen op veranderingen in markt & maatschappij. Samen doelen stellen, plannen maken om deze doelen te bereiken en vooral ook innovatief zijn. Innovatief op alle fronten. Naast vernieuwingen in product en/of dienst, ook innovatief in de toepassing van ICT mogelijkheden, de inzet van HR instrumenten , de uitvoering van processen etcetera. Kortom. de talenten van je medewerkers aanspreken. En als je doet wat je leuk vindt en waar je goed in bent … dan is dat heel goed voor de motivatie!En dan de plannen uitvoeren om de gestelde doelen te bereiken. Een geoliede machine ontstaat niet zomaar. Dat is een proces dat altijd doorloopt. Waarin je voortdurend leert van en met elkaar. Dit voortschrijdend inzicht zet je in om processen steeds verder te optimaliseren. Het inzicht krijg je door de werkelijke prestaties te meten en te vergelijken met de prestaties die je had verwacht vanuit je gemaakte plannen. En dat doe je met een reden, want productievere teams ontstaan niet zomaar. Leren van wat niet goed gaat, maar ook leren van wat wél goed gaat.Als je er eenmaal samen voor gaat, dan smaakt de invulling van MKB governance in de praktijk alleen maar naar meer. Vier daarom zeker ook alle grote én kleine successen met elkaar. Want een goede inzet en hard werken zijn belangrijk, maar het is zeker zo belangrijk om ook met elkaar te genieten van wat is bereikt. Zo zorgen gemotiveerde medewerkers voor een hogere productiviteit en een hoger rendement.