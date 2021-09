Retail toont veerkracht

13 september 2021 - De meerderheid van de retailers en merken in Nederland ziet de toekomst positief tegemoet. Bijna een derde is zelfs zeer optimistisch. Dat blijkt uit het onderzoek Impact van de coronacrisis op retail dat RetailTrends uitvoerde onder 125 retailers uit diverse branches.

62 procent van de respondenten zegt optimistisch te zijn over de toekomst, 30 procent is zelfs zeer optimistisch. Opvallend is dat met name de fashionbranche vol vertrouwen vooruitkijkt. Van de retailers die actief zijn in kleding zegt 94 procent positief naar de toekomst te kijken. Juist in die sector zijn tijdens de coronacrisis de hardste klappen gevallen.Van de retailers die optimistisch of zeer optimistisch zijn haalt het merendeel zijn omzet vooral uit fysieke winkels en voor een klein gedeelte uit e-commerce. Een kwart van de optimisten haalt zijn omzet zelfs volledig uit stenen winkels.Uit het onderzoek blijkt verder dat iets meer dan de helft (53 procent) van de respondenten gebruik heeft gemaakt van de NOW-regeling van de overheid om vaste lasten te kunnen doorbetalen. Acht procent van die groep zegt dat zijn bedrijf niet meer zou hebben bestaan zonder die regeling. Onder fashionretailers is die groep met twaalf procent het grootst.Retailers zijn verdeeld over de mate van steun die zij van de overheid hebben gekregen. 26 procent voelt zich sterk of zeer sterk gesteund, 26 procent weinig of niet en 47 procent gemiddeld. Van de retailers die zich weinig tot niet gesteund voelen is 78 procent voor zijn omzet grotendeels afhankelijk van fysieke winkels.Modediscounter Takko Fashion is een van de retailers die heeft meegewerkt aan het onderzoek. "De coronacrisis was een emotionele en fysieke rollercoaster voor ons bedrijf en onze medewerkers", zegt managing director Erwin Rutten. "We hebben veel omzet en winst verloren." Hij is bovendien niet te spreken over de rol van de overheid. Toch kijkt ook Takko positief naar de toekomst. "We waren heel diep weggezakt, maar zodra de winkels weer open mochten, hebben we een inhaalspurt ingezet. Het ging van stilstaan naar hollen."RetailTrends peilt in 2021 voor het eerst het optimisme onder retailers. Aanleiding is de turbulente coronacrisis die de sector op zijn kop zette. Het onderzoek Impact van de coronacrisis betreft een kwalitatief onderzoek, waarbij retailers zijn ondervraagd over hoe zij afgelopen anderhalf jaar hebben ervaren en met wat voor gevoel zij vooruitkijken. Behandelde onderwerpen zijn onder meer innovaties, investeringen, relaties met leveranciers en verhuurders, de NOW-regeling en andere steun vanuit de overheid. Het onderzoek is sectorbreed uitgezet en 125 retailers hebben gereageerd. De respondenten bestaan uit grootwinkelbedrijven, mkb’ers en eenmanszaken. Het complete onderzoek verschijnt in het septembernummer van RetailTrends en is als pdf bijgevoegd bij dit persbericht.