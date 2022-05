Directie kiest voor implementatiepartner met oog voor innovatie

13 mei 2022 - Ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) geven de voorkeur aan een implementatiepartner die oog heeft voor innovatie. Ruim 89 procent ziet dit als een belangrijk criterium voor het wel of niet in zee gaan met een implementatiepartner. Dit blijkt uit onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onder ruim 500 werkenden met een strategische of tactische rol.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Aan ondernemers en DGA’s is gevraagd over welke kenmerken hun ideale implementatiepartner beschikt. 73 procent van deze groep kiest een implementatiepartner die op strategisch niveau meedenkt over de bedrijfsvoering. Ook kiest de ruime meerderheid (55 procent) voor een implementatiepartner die een breed scala aan diensten en oplossingen biedt. Verder vindt ruim een derde (36 procent) van de ondernemers en DGA’s de SLA belangrijker dan de XLA.Linda Beukers, directeur digitale transformatie bij myBrand: "Om mee te bewegen met de markt, kunnen organisaties het zich tegenwoordig niet meer permitteren om nauwelijks tot geen aandacht te hebben voor innovaties en vernieuwingen in hun business en organisatie als geheel. Goede IT-systemen die ruimte bieden voor die innovatie zijn cruciaal. Het is dus niet gek dat ondernemers en DGA’s innovatie als eis zien bij hun keuze voor een implementatiepartner. Je wilt er tenslotte op kunnen vertrouwen dat jouw implementatiepartner meedenkt over innovaties en dit kan realiseren. Vergeet daarbij ook de lange termijn niet. Zoals het onderzoek laat zien, gaan de meeste organisaties voor een lange periode in zee met een implementatiepartner, dus onderzoek goed welke innovatiemogelijkheden partners bieden voor langere termijn."De meeste organisaties gaan een samenwerking met een implementatiepartner aan voor een langere periode. Zo blijkt dat 27 procent van de bedrijven één keer in de twee tot drie jaar wisselt van partner. 23 procent wisselt na vier á vijf jaar van partner en zestien procent werkt gemiddeld langer dan vijf jaar met een implementatiepartner samen.Beukers: "myBrand heeft als missie om de door klanten als best gewaardeerde dienstverlener te zijn. Dit realiseren we onder andere door het aangaan van langetermijnrelaties met onze klanten; we investeren in de relatie en blijven continu met klanten in gesprek. Bijvoorbeeld door middel van kwartaalevaluaties waarin we uiteraard stilstaan bij de dienstverlening, maar ook bij de dienstbeleving op het vlak van ontzorging, samenwerking en waardecreatie. We zijn trots dat die langetermijnrelatie ook echt de standaard is voor myBrand. Onze contractduur is met de meeste klanten acht tot tien jaar of meer."Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.