Innovatieve mkb'ers gezocht voor KVK Innovatie Top 100

5 mei 2022 - KVK roept alle innovatieve mkb-ondernemers in Nederland zich aan te melden voor de 17e KVK Innovatie Top 100: de grootste innovatie-etalage van Nederland. Inschrijven kan tot en met 15 juli 2022 via kvkinnovatietop100.nl.

Aan de KVK Innovatie Top 100 is bewust geen (geld)prijs verbonden. De kracht van het initiatief is te laten zien waartoe het Nederlandse midden- en kleinbedrijf in staat is. Uitsluitend bij KVK geregistreerde ondernemingen en stichtingen kunnen hun innovatie voordragen. Deze innovatie dient al op de markt te zijn gebracht en wordt beoordeeld op originaliteit, duurzaamheid, groeipotentie, impact voor de branche en de samenleving en omzet.In de zomer gaan expertpanels voor de verschillende sectoren de innovaties beoordelen. Na deze voorselectie stelt de landelijke jury de ranglijst vast. Ook bekijkt de jury de websites van de ondernemingen en doet onderzoek. In oktober worden de 100 bedrijven en hun innovaties gepresenteerd aan het Nederlandse publiek en in november wordt duidelijk wie het stokje van Grown.bio, de winnaar van de vorige editie, overneemt.Grown.bio uit Heerewaarden ontwikkelde een duurzaam alternatief voor piepschuim en veroverde de eerste plaats in de 16e editie en mag zich een jaar lang het meest innovatieve mkb-bedrijf van Nederland noemen. Grown.bio laat piepschuim groeien uit de wortels van paddenstoelen, mycelium, op een ondergrond van landbouwafval. CEO Jan Berbee over de KVK Innovatie Top 100: "Het winnen van de KVK Innovatie Top 100 was niet alleen leuk, het heeft ons véél gebracht. Nieuwe aanvragen van grote(re) bedrijven voor wie dit jury-oordeel van KVK een extra motivatie is, maar ook een breed netwerk én nieuwe kennis."Noord-Holland was de vorige editie met 22 bedrijven het best vertegenwoordigd, gevolgd door Zuid-Holland met 20 en Noord-Brabant met 17 bedrijven. Na de creatieve sector (23 innovaties) is een groot deel van de innovaties afkomstig uit de voedingsmiddelenindustrie (dertien) en de zorgsector (dertien).