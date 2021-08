Aantal nieuwe webshops gaat door het dak

20 augustus 2021 - Door corona shoppen we massaal online. Logisch ook dat het aantal nieuwe webshops door het dak gaat. Vorig jaar werd al een recordaantal van 13.675 nieuwe webwinkels geregistreerd bij de KvK . In 2021 zet deze trend moeiteloos door. Uit cijfers van BoldData blijkt dat dit jaar maar liefst 10.340 Nederlanders zich inschreven bij de KvK als ‘webwinkel’: een stijging van zeventien procent.

Nooit eerder steeg het aantal webwinkels zo hard in de eerste twee kwartalen van een jaar. 79 procent hiervan zijn eenpitters.Het totaal komt nu op 72.690 geregistreerde bedrijven als webshops. Bijna al deze nieuwe online ondernemers (83 procent) bestieren hun webshop vanuit huis. Het aantal nieuwe webshops in voeding groeide in 2021 het snelst met 39 procent (van 4.660 naar 6.500). Onder de nieuwe online winkeliers zien we specialisten in macarons en kaas. Zelfs aardappels worden met een paar klikken bij je thuisbezorgd. Ook het aantal webshops in huis- en tuin artikelen groeide hard met 34 procent (van 9.510 naar 12.745). Bonsaibomen en zelfs complete mierenboerderijen bestel je online. Het aantal webshops in elektronica steeg minder hard: van 955 naar 1.115.In tien jaar tijd is het aantal als webshop geregistreerde bedrijven met 350 procent gegroeid. Van 13.465 in 2011 naar 72.690 op dit moment. Volgens Daan Wolff van BoldData is het aantal Nederlandse webshops zelfs nog een stuk hoger dan wordt aangegeven in het handelsregister. "Er zijn ook bedrijven die in het handelsregister niet geregistreerd zijn als webshop, maar die wel een webshop hebben. 55.699 in totaal. Dit zijn vooral eigenaren van een fysieke winkel die hun producten ook online verkopen. Maar we zien ook fabrikanten groothandels en zakelijke dienstverleners met een online betaaloplossing voor hun klanten."