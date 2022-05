Ruim één op de acht zakelijke beslissers vindt merendeel huidige zakenpartners ongeschikt

2 mei 2022 - Vijftien procent van de zakelijke beslissers in Nederland geeft aan dat de huidige zakenpartners van hun organisatie te wensen overlaten. Daar staat driekwart tegenover die het merendeel van zijn zakenpartners wel geschikt vindt. Dit blijkt uit onderzoek van SAP-dienstverlener en -kennispartner myBrand onder ruim 500 werkenden met een strategische of tactische rol.

85 procent verwacht dat hun zakenpartner met innovatieve ideeën komt;

83 procent kiest voor een zakenpartner die strategisch te werk gaat;

68 procent zoekt een zakenpartner die helpt bij bewijsvoering richting zijn/haar collega’s. Denk hierbij aan het overtuigen van een bepaalde aanpak, het duiden van bepaalde overwegingen en keuzes, en het aantonen van het succes van een project.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ruim de helft (54 procent) van de respondenten geeft aan dat wanneer zij meer tijd zou hebben voor de keuze voor een zakenpartner, ze zorgvuldiger onderzoek zou doen naar (nieuwe) partners.Aan de zakelijke beslissers is gevraagd welke aspecten zij belangrijk vinden bij de keuze voor een zakenpartner. Hieruit blijkt dat 68 procent het belangrijk vindt dat de zakenpartner een unieke visie heeft op de markt. Andere aspecten die naar voren komen in het onderzoek zijn:Roel Knoppers, operationeel directeur bij myBrand: "Het vinden van de juiste zakenpartner vergt tijd. Zoals het onderzoek laat zien, hebben de meeste organisaties verschillende wensen voor een zakenpartner. Het is een keuze die niet over één nacht ijs zou moeten gaan. De juiste zakenpartner helpt je namelijk bij het opbouwen van een sterk imago in de markt. Daarnaast ga je vaak een verbintenis aan voor de lange termijn en is er in veel gevallen een aanzienlijke investering nodig. Het is dus cruciaal om tijd te investeren in de zoektocht naar en selectie van zakenrelaties. Je wilt een sparringpartner, een vertrouwensband en een gelijkwaardige verstandhouding. Een zakenpartner die op alle fronten bij jouw organisatie past, is van grote meerwaarde. Des te belangrijker dus om een goede match te vinden, die mee helpt bouwen aan jouw bedrijfsdoelstellingen."Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.