Eigen gewin voor driekwart van ondernemers en directie belangrijk bij keuze zakenpartner

8 april 2022 - Bijna driekwart (73 procent) van de ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) kijkt bij het aangaan van een zakelijk partnership ook naar of er voor hem/haar persoonlijk iets te winnen valt. Denk hierbij aan financieel gewin of een positief effect op zijn/haar reputatie.

aanbevelingen vanuit hun netwerk (36 procent);

referentiecases van andere organisaties (27 procent);

een sterke business case (27 procent);

een gevestigde naam (negen procent).

Het besluit om wel of niet met een partner in zee te gaan, maakt 55 procent van de ondernemers en DGA’s daarnaast vaker op onderbuikgevoel dan op feitelijke onderbouwing. Dit blijkt uit onderzoek van myBrand onder ruim 500 werkenden met een strategische of tactische rol.Er zijn verschillende soorten bewijsvoering die ondernemers en DGA’s over de streep trekken bij de keuze voor een zakenpartner. De meerderheid (55 procent) wordt overtuigd wanneer een zakenpartner ervaring in hun branche kan aantonen. Andere aspecten die ondernemers en DGA’s belangrijk vinden, zijn:Opvallend is dat 46 procent van de respondenten in loondienst aangeeft dat hun organisatie vaak te laat begint met het zoeken naar een zakenpartner, waardoor er overhaast keuzes worden gemaakt. Van de ondernemers en DGA’s heeft slechts negen procent deze mening.Linda Beukers, directeur digitale transformatie bij myBrand: "Het kiezen van een passende zakenpartner heeft best wat voeten in de aarde. Zoals de resultaten van het onderzoek aangeven, zijn er verschillende aspecten om rekening mee te houden bij deze keuze. Soms vindt er een strijd plaats tussen ratio en intuïtie. Daarom is het verstandig tijdig met onderzoek te beginnen en te vermijden dat er overhaaste beslissingen moeten worden gemaakt. Zo’n keuze maak je vaak voor de lange termijn en daar kan je niet zomaar weer onderuit. Een zakenpartner kan van meerwaarde zijn voor jouw organisatie en als verlengstuk dienen, maar dan moet er wel een goede culturele fit zijn. Ook moet je het vertrouwen hebben dat je met deze partner de organisatiedoelstellingen en –wensen kunt verwezenlijken. Alleen dan pluk je optimaal de vruchten van een partnership.Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport.