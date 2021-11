Economisch herstel na de NOW

5 november 2021 - Het begin van oktober werd gemarkeerd door het stopzetten van de anderhalvemetermaatregel. Met het verdwijnen van die welbekende regel, stopte per 1 oktober ook een andere regeling uit de coronacrisis: de NOW-regeling. De economie draait namelijk weer op volle toeren en er is een historisch aantal vacatures beschikbaar. Reden temeer voor de Nederlandse overheid om de coronasteunpakketten in te dammen.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ralph Koks, arbeidsjurist bij SD Worx, zegt: "Al met al is het geen verrassende stap van het kabinet. Er is al langer gezegd dat de verschillende steunmaatregelen vroeg of laat weer worden stopgezet. Daarmee kan het einde van de verschillende regelingen – van de NOW tot de Tozo – inderdaad een stimulans geven aan onze economie. Het blijven doorgaan met de steun zou het economisch herstel uiteindelijk in de weg kunnen gaan staan. Tegelijkertijd spelen er andere factoren mee in de wederopbouw, vaak in de praktische sfeer."Zo hebben niet alle werkgevers hun NOW-administratie op orde. Iedere aanvraag bestaat uit twee stappen. Op basis van de initiële aanvraag heeft de werkgever een voorschot ontvangen. Vervolgens dient op een later moment, wanneer het omzetverlies over de betreffende subsidieperiode definitief is vastgesteld, een aanvraag tot vaststelling van de subsidie te worden ingediend. Uit een recent bericht van het UWV blijkt echter dat zo’n 55.000 werkgevers nog steeds geen definitieve berekening hebben aangevraagd voor de eerste NOW-periode.Het bericht van het UWV laat daarnaast een grote administratieve achterstand zien waarmee bedrijven kampen rondom de NOW. Veel bedrijven zijn in afwachting van de wettelijk benodigde derden- of accountantsverklaring. Is deze niet op tijd binnen, vergeet dan niet om toch uiterlijk op 31 oktober de vaststellingsaanvraag in te dienen. Je kunt in de aanvraag veertien weken uitstel verzoeken om de benodigde verklaring alsnog in te dienen.Het stopzetten van de verschillende regelingen kan zowel positieve als negatieve effecten met zich meebrengen. Enerzijds kan het stopzetten van de steunregelingen leiden tot ontslagen en zelfs faillissementen. Anderzijds ligt daarin wellicht een oplossing voor de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Werknemers die hun baan kwijtraken, kunnen doorstromen naar andere bedrijven die hard op zoek zijn naar nieuw personeel. Het is al langere tijd bekend dat de steunmaatregelen bedrijven overeind hebben gehouden die pre-corona ook al niet goed presteerden. Het verdwijnen van bedrijven en het ontstaan van nieuwe bedrijven is een natuurlijk proces.Bedrijven hebben ondertussen behoefte aan directe, duidelijke antwoorden zodat ze weten wat te doen. Want terwijl sommige regelingen ophouden te bestaan, komen daar andere vormen van steun voor in de plaats. Fiscaal en juridisch adviseurs weten hier wel raad mee en kunnen ondernemers de juiste ondersteuning bieden.Zo hebben bedrijven de mogelijkheid om sinds 1 oktober weer gebruik te maken van de regeling voor werktijdverkorting (WTV). De NOW-regeling was een tegemoetkoming in de loonkosten gerelateerd aan het omzetverlies specifiek als gevolg van de crisis. Met WTV kunnen ondernemers voor de niet-gewerkte uren van medewerkers een tijdelijke WW-uitkering van het UWV ontvangen. Let wel, WTV kan niet worden aangevraagd voor omstandigheden gerelateerd aan de coronacrisis.Koks: "Er wordt wel eens geschreven dat voorbereid zijn op het onbekende één van de belangrijkste lessen van de pandemie is. En die les geldt zeker ook voor de periode die nog komen gaat. Het is als ondernemer belangrijk om te weten waar je recht op hebt en waar je terecht kunt voor eventuele vragen. Met het juiste juridische en fiscale advies krijgen organisaties helderheid, nu en de toekomst."