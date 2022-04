Van digitale naar constante transformatie

22 april 2022 - In een wereld waarin digitale transformatie domineert, staan bedrijven vandaag voor een immense uitdaging: hoe kan jouw bedrijf blijven digitaliseren en innoveren? De recente pandemie heeft geleid tot nieuwe bedrijfsmodellen en manieren van werken. Dit bracht digitaliseringsinitiatieven in stroomversnelling. Organisaties moesten dringend werk op afstand doen en inspelen op extreme verschuivingen in de vraag.

Dat stelt Hein Kivits, Senior Sales Director bij Infor. Hij schreef dit artikel. Digitale transformatie voldoet als concept niet langer. Transformatie duidt meestal op een eenmalige gebeurtenis. Dit neemt vaak de vorm aan van een eenmalig project of een reeks specifieke projecten. Digitale transformaties zijn ongetwijfeld cruciaal om te moderniseren, innoveren en prestaties te verbeteren in een organisatie. Toch zullen de voordelen na een tijd onvermijdelijk afnemen als de transformatie abrupt eindigt na de livegang.Onze huidige economie ontwikkelt zich in een nooit eerder gezien tempo. Om een digitale omgeving in stand te houden die flexibel en schaalbaar is om zich aan te passen aan veranderingen en risico's te beperken, is een eenmalige transformatie niet voldoende. Bedrijven moeten voortdurend nieuwe bedrijfsmodellen verkennen om in te spelen op veranderingen in de vraag en in het DNA van de organisatie. Om een digitale cultuur te creëren moet de transformatie een permanente rol spelen. De verschuiving van digitalisering naar een eeuwigdurende transformatie vereist de juiste vaardigheden. Niet alleen voor de korte, maar juist ook voor de lange termijn.Een uitstekend voorbeeld van een bedrijf dat deze benadering toepast is Amazon. Innovatie vindt niet plaats op een bepaald moment, maar is onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. Iedere beslissing staat in functie van het ondersteunen van het bedrijf en om de klantervaring voortdurend te verbeteren. Amazon verfijnt, verbetert en innoveert voortdurend het aanbod op basis van feedback van klanten en interne stakeholders. Amazon’s visie, missie en digitale groei hebben het de grootste online retailer ter wereld gemaakt.De coronacrisis zorgde ervoor dat digitale transformatie met maar liefst zeven jaar werd versneld. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey. De 900 C-level bestuurders zijn het unaniem eens dat de digitalisering afgelopen jaar is geëxplodeerd. De veranderingen in consumentengedrag, groei van e-commerce en digitale diensten zorgden voor een verhoogde snelheid van digitale ontwikkelingen. Organisaties voeren deze veranderingen twintig tot 25 keer sneller door dan verwacht. Deze worden niet alleen op korte termijn, maar op lange termijn uitgevoerd. Een eenmalige digitale transformatie lost een probleem (deels) op. Een constante digitale transformatie helpt om toegankelijker te worden voor nieuwe klanten en om met behulp van technologie huidige processen nog efficiënter te maken.Constante digitale transformatie is zonder enige twijfel de toekomst. Als organisaties aan een digitale transformatie beginnen, moeten ze verder kijken dan de huidige uitdagingen. Digitale transformatie is geen doel, maar een middel om bedrijven toekomstbestendig te maken. Het succes van bedrijfsflexibiliteit is voortdurende verandering.De echte digitale winnaars zullen diegenen zijn die constante transformatie omarmen. Veranderen is een langdurig proces en de eerste stap is vaak de moeilijkste. Start met het creëren van een transformationele cultuur. Door de status quo ter discussie te stellen en de klantervaring te herzien en te verfijnen, kom je tot nieuwe inzichten. Evalueer telkens het bedrijfsmodel en alle beschikbare informatie om nieuwe doelen vast te leggen. Op die manier behoudt je marktrelevantie, kun je je aanpassen aan verandering en bouw je sneller concurrentievoordeel op.