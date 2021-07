Helft van de Nederlanders ziet eigen online kluis zitten

2 juli 2021 - De helft van de Nederlanders ziet heil in een eigen online kluis. Consumenten zijn exclusieve eigenaar van deze beveiligde omgeving, waarin ze belangrijke gegevens en informatie kunnen opslaan, zoals garantiebewijzen, hypotheekinformatie, foto’s, verzekeringspolissen of facturen. De kluis kan ook externe koppelingen bewerkstelligen met bijvoorbeeld banken, verzekeringen en energiebedrijven. 31 procent van de Nederlanders zou zo’n online kluis al direct in gebruik willen nemen.

Dit blijkt uit onderzoek onder 499 Nederlanders van Unisys Als mogelijke aanbieders van de digitale kluis worden banken en notarissen genoemd. In deze aanbieders heeft het merendeel van de bevraagde consumenten veel vertrouwen (resp. 50 procent en 44 procent). De overheid wordt door 37 procent als mogelijke aanbieder genoemd. Technologische partiun zijn duidelijk minder favoriet met elf procent. Voor de locatie van de kluis is ook een duidelijke voorkeur: 79 procent ziet de eigen data het liefst opgeslagen op een server in Nederland. Zeven procent vindt het prima als dit in Europa gebeurt en veertien procent heeft geen voorkeur.Tjaard Burger, Manager Financial Proucts Nederland bij Unisys: "De waarde van persoonlijke data wordt door frequente en actuele hacks een belangrijker gespreksonderwerp. De beveiliging hiervan is een punt van aandacht; cybercriminelen weten immers precies waar de zwakke plekken zitten. Als u uw data op meerdere plekken bewaart en niet kan checken of de software up-to-date is, loopt u meer kans om gehackt te worden. Met één centrale kluis waarbij de security is ingebouwd en de software altijd up-to-date is, verkleint u het risico op hacks aanzienlijk."