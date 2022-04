Vijf voorwaarden voor succesvol ondernemen

19 april 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het zestiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Doorzettingsvermogen, creativiteit, passie voor je product of dienst, risico’s durven nemen, flexibiliteit, commercieel inzicht en betrouwbaarheid. Volgens de KvK noemen ondernemers deze eigenschappen het vaakst als het gaat over kwaliteiten van een succesvol ondernemer. Wij voegen daar graag vijf voorwaarden aan toe die succesvol ondernemen mogelijk maken. Vooral in onderlinge samenhang zijn deze bepalend voor succes.Om doelgericht te kunnen sturen heb je logischerwijs een doel nodig. Voor ondernemers is het ultieme doel gelijk aan hun ondernemersambitie . De focus die we daarmee creëren is het vertrekpunt voor sturing en beheersing. Ofwel richting geven aan en grip hebben op de bedrijfsvoering.Structuur creëert duidelijkheid en houvast voor jezelf en je medewerkers. Het is misschien verleidelijk om overal ‘ja’ op te zeggen. Maar het helpt niet om de juiste focus te creëren. Daardoor is het onmogelijk om tot effectieve en efficiënte processen te komen.Je hebt meer kans op succes als je een strategie volgt. En bij het volgen van een strategie, is focus ook weer enorm belangrijk. Allereerst voor je marketing. Welke waarde creëer je bijvoorbeeld voor je (ideale) klant? Zorg voor een duidelijke visie, SMART doelstellingen en een strak plan om deze te bereiken.Een verwachtingskloof tussen directiekamer en werkvloer zorgt in vele organisaties voor veel verbeterpotentieel. Het leveren van topprestaties vraagt om een topteam met een hoogontwikkelde teamintuïtie . Het managen van verwachtingen is daarbij een heel belangrijk aspect. Als mensen duidelijkheid hebben, zijn zij gemotiveerder en vele malen productiever.Meten is weten. We kennen allemaal de spreuk. Maar dingen vastleggen is voor velen onder ons iets wat geen gevoelens van geluk oproept. En daarom zijn we geneigd om minder vast te leggen dan eigenlijk gewenst is. Dat is jammer want daardoor hebben we vaak ook onvoldoende informatie om te weten waar we staan. Of het nu gaat om de gerealiseerde omzet, behaalde marges, cash flow of prestaties binnen operationele processen. Denk na over de informatie die nodig is om te kunnen (bij-) sturen.Eigenlijk is al het bovenstaande niets meer dan een manier van denken. Die tevens de basis vormt voor succesvol ondernemen. En dus ook voor een financieel gezond bedrijf. Alweer een goede reden dus om invulling te geven aan MKB governance in de praktijk!