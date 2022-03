Kengetallen kunnen doorgronden vaak verschil tussen succesvol en failliet bedrijf

30 maart 2022 - Ondernemen is simpel. Maar het moeilijkste wat er is, is simpel ondernemen. Maar waarom dan? Laten we het daar de komende tijd eens over gaan hebben. En tevens kijken hoe dat probleem kan worden opgelost. Vandaag deelt Route ICR het vijftiende artikel uit de reeks ‘Invulling MKB governance in de praktijk’.

Het kennen en begrijpen van de voornaamste financiële kengetallen en cijfers van je bedrijf was en is vaak een ondergeschoven kindje. Aan de ene kant begrijpelijk want het is ook niet zo gaaf als het binnenhalen van een grote deal. Maar aan de andere kant kan het zo maar het verschil zijn tussen een succesvol en een failliet bedrijf. Dus moeten ondernemers met serieuze ambitie de kengetallen en cijfers van hun bedrijf doorgronden én zich eigen maken. Want als je heel goed weet hoe je kengetallen zich gedragen, heeft dat een hele waardevolle voorspellende waarde.Kengetallen en cijfers geven snel inzicht in waar je staat. Denk hierbij aan de antwoorden op allerlei vragen. Hoe winstgevend is je bedrijf? Wat is de winstgevendheid van je klanten? Heeft je bedrijf behoefte aan financiering ? Hoeveel risico loopt je bedrijf om in zwaar weer te komen of zelfs in een faillissement te belanden? Of stel, je wilt de productie met twintig procent opvoeren. Wat betekent dit voor de capaciteit die je inzet? Welk kostenplaatje hoort daarbij? Is je bedrijf logistiek in staat deze verandering door te voeren? Welke kosten zijn hiermee gemoeid? De kengetallen van je bedrijf helpen om antwoorden op deze vragen te geven. Daardoor ben je in staat om betere beslissingen te nemen en dat geeft rust.In de praktijk dienen zich vele vragen en situaties aan. Voor alle bijbehorende scenario’s geldt dat het een comfortabel gevoel geeft wanneer je weet wat de gevolgen zijn voor de financiële kant van de zaak. Bepalen waar je uit wilt komen dus. Dit doe je voor de visie van je bedrijf, voor de strategische doelstellingen en daarmee ook voor de vertaling van deze doelen in cijfers. Je zorgt dus voor een strak financieel plan . Want in de basis wil je als ondernemer waarde creëren. Het volgen van de belangrijkste kengetallen en cijfers van je bedrijf geeft inzichten waar je iets mee kunt. Of zelfs mee moet. Zo ben dus je beter in staat de financiële toekomst van je bedrijf te voorspellen. En precies dat creëert de rust waar iedere ondernemer naar op zoek is. Dit onderdeel van invulling geven aan MKB governance is cruciaal om een betere ondernemer te (kunnen) worden.