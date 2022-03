Ruim 47. 000 deelnemers ruimen zwerfafval op tijdens de Landelijke Opschoondag

25 maart 2022 - Zaterdag 19 maart vond de twintigste editie van de Landelijke Opschoondag plaats met als thema ‘Elke verpakking telt’. In totaal kwamen 47.107 deelnemers in actie. Ook het bedrijfsleven deed massaal mee met 1.167 acties en 7.754 deelnemers. Dit is een recordaantal ten opzichte van voorgaande jaren.

Daarnaast organiseerden buurtbewoners, scholen, sportclubs, verenigingen en gemeenten uit het hele land bij elkaar zo’n 3.445 acties die zijn aangemaakt via de site van initiatiefnemer Nederland Schoon. Nederland Schoon, die zich inzet om te zorgen dat nieuw zwerfafval wordt voorkomen en bestaand zwerfafval wordt opgeruimd, roept op om niet alleen tijdens de Landelijke Opschoondag, maar het gehele jaar door op te schonen en een schoongebied te claimen via www.nederlandschoon.nl.Aan de jubileumeditie deden 47.107 mensen mee. Dit zijn er 15.219 meer dan vorig jaar. Aangezien er dit jaar weer in groepsverband opgeschoond kon worden, sloten veel deelnemers aan bij huidige opschoonacties. Aan sommige acties deden meer dan 250 vrijwilligers van jong tot oud mee. Zo werd in Gouda het 750-jarig bestaan van de stad gevierd waarbij inwoners er massaal op uittrokken om op te schonen en allen getrakteerd werden op een pak Goudse stroopwafels. Veel sportclubs staken voor de wedstrijden van zaterdag de handen uit te mouwen om met een fris geweten de wedstrijd te starten waarbij de acties tevens golden als warming-up. Daarnaast werden ook de wateren ontdaan van zwerfafval. Onder andere de grachten van Amsterdam, de plassen in Vinkeveen en kanalen in Heerenveen werden aangepakt. In totaal werden er 3.445 acties aangemaakt via de site van Nederland Schoon.Het is duidelijk merkbaar dat ook steeds meer bedrijven bezig zijn met duurzaamheid en circulaire economie. Er was dit jaar een enorme belangstelling vanuit het bedrijfsleven om in samenwerking met Nederland Schoon deel te nemen aan de Landelijke Opschoondag. Zo werden er maar liefst 1.167 acties door bedrijven georganiseerd; een recordaantal. Zo gingen onder andere de medewerkers samen met gasten en consumenten van Coca-Cola in Nederland, Mars Nederland, McDonald’s, Koninklijke Grolsch, Pathé, PLUS, Stayokay Hostels en Univé op pad om rondom de vestigingen en kantoren op te ruimen."Ik blik terug op een succesvolle jubileumeditie en ik vind het geweldig dat zoveel deelnemers tijdens de Landelijke Opschoondag zich in hebben gezet voor een zwerfafvalvrij Nederland," aldus Vincent Breedveld, woordvoerder van Nederland Schoon. "Ik heb afgelopen zaterdag verschillende acties van zowel consumenten als bedrijven bezocht waar ik werd verrast door het enthousiasme van de deelnemers en de opvallende samenwerkingen die er zijn ontstaan. Een dag als de Landelijke Opschoondag is niet alleen bedoeld om zwerfafval op te ruimen, maar het heeft tevens een groot sociaal aspect. Daarnaast hoop ik dat er bewustwording is gecreëerd met het thema ‘Elke verpakking telt’ en deelnemers hebben ingezien dat verpakkingen erg waardevol zijn als ze op de juiste manier worden weggegooid. Als het in de afvalbak wordt gegooid ligt er enerzijds minder zwerfafval op straat en anderzijds kan het grootste deel van de verpakkingen gerecycled worden. Een win-winsituatie wat mij betreft."Aan alle deelnemers werd gevraagd om de Litterati-app te gebruiken om het gevonden zwerfafval te registreren. Hiermee kan Nederland Schoon nu aan de slag. Deze verzameling van gegevens wordt gebruikt voor onderzoek naar zwerfafval, waarbij ook gezocht wordt naar structurele, effectieve oplossingen. Bovendien worden de data gedeeld met bedrijven die hier vervolgens concrete acties op kunnen ondernemen, specifiek op het gebied van zwerfafval. Bijvoorbeeld het inzetten van een extra werknemer om zwerfafval te rapen of samenwerkingen aan te gaan met gemeenten om krachten te bundelen voor een schone buurt.Tal van bedrijven deden dit jaar mee aan de Landelijke Opschoondag op 19 maart. Met de grijper en afvalzak in de hand trokken medewerkers erop uit om de omgeving zwerfafvalvrij te maken. Ook riepen zij hun achterban op om deel te nemen. Bedrijven die meededen met een actie zijn: Cloetta (o.a. Sportlife en Red Band), Coca-Cola in Nederland (o.a. Coca-Cola Zero Sugar en Fanta), Domino’s, Disney Channel, FEBO, Gouda 750 jaar, Koninklijke Grolsch, HEINEKEN Nederland, Jumbo, Jupiler, Landal GreenParks, Mars Nederland (o.a. Mars, BE-KIND, Snickers TWIX, M&M’s, Bounty en Milky Way), McDonald’s (en al haar restaurantteams), Mondelēz International (o.a. LiGA), Pathé, Perfetti Van Melle (Mentos), Plastic Soup Foundation, PLUS, Red Bull, Royal Swinkels Family Brewers, Sportvisserij Nederland, Spadel (o.a. SPA), Stayokay Hostels, Stichting GoClean, Univé, Vakcentrum, Vrumona (o.a. Pepsi Max, Rivella en Royal Club), Wereld Natuur Fonds en Zeeman.