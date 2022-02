Landelijke Opschoondag op 19 maart: elke verpakking telt

25 februari 2022 - Op zaterdag 19 maart vindt alweer de 20e editie plaats van de Landelijke Opschoondag met als overkoepelend thema ‘Elke verpakking telt!’. Hiermee wil initiatiefnemer Nederland Schoon benadrukken dat elke verpakking telt in het voorkomen van zwerfafval én dat elke verpakking een bepaalde waarde in de keten heeft als het op de juiste manier wordt opgeruimd.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Opvallend is dat er dit jaar meer bedrijven en organisaties dan ooit hebben toegezegd om mee te doen aan deze grootste opschoonactie van Nederland. Zij ondersteunen de ambitie van initiatiefnemer Nederland Schoon om het zwerfafvalprobleem aan te pakken. Bedrijven die samen met hun medewerkers de handen uit de mouwen steken, zijn o.a. Koninklijke Grolsch, Vrumona, Cloetta, Coca-Cola in Nederland, Domino’s, Mars Nederland, McDonald’s, Jumbo en Univé. Ook roepen zij hun klanten en partners op om mee te helpen met het opruimen van zwerfafval. Aan alle deelnemers van de Landelijke Opschoondag wordt gevraagd om de Litterati-app te gebruiken om het gevonden zwerfafval te registreren, zodat opruimroutes kunnen worden geoptimaliseerd aan de hand van data. Een opschoonactie aanmaken voor de Landelijke Opschoondag 2022 is mogelijk via www.nederlandschoon.nl Dat er dit jaar meer bedrijven dan ooit hebben toegezegd om mee te doen aan de Landelijke Opschoondag, vindt initiatiefnemer Nederland Schoon geweldig.Ons streven is een zwerfafvalvrij Nederland in 2030. Het is duidelijk merkbaar dat ook steeds meer bedrijven bezig zijn met duurzaamheid en de circulaire economie. De grote belangstelling draagt enorm bij aan de bewustwording rond het thema zwerfafval. Zien opruimen, doet opruimen. Ook zorgt een schone omgeving ervoor dat er minder afval op straat wordt gegooid. Zo wordt zwerfafval dus voorkomen. Daarbij is het goed je bewust te zijn van de waarde van elke verpakking. Deze op de juiste manier weggooien maakt een enorm verschil. Elke verpakking telt!," aldus Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon.Traditiegetrouw gaan er tijdens de Landelijke Opschoondag honderdduizenden mensen de straat op om met zakken en prikstokken de buurt zwerfafvalvrij te maken. Niet alleen particulieren van jong en oud, maar ook scholen, verenigingen, (sport)clubs, gemeenten en bedrijven zetten zich in. Van Zutphenvervolgt: "Samen maken we het verschil. Ik hoop dat er dit jaar weer veel mensen meedoen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we in de lente, die een dag later op 20 maart start, weer fijn door een schone straat, buurt, park of bos kunnen lopen."Tal van bedrijven hebben toegezegd de Landelijke Opschoondag te ondersteunen op 19 maart. Met de prikstok en vuilniszak in de hand trekken medewerkers erop uit om de omgeving zwerfafvalvrij te maken. Ook roepen zij hun achterban op om deel te nemen. Bedrijven die meedoen met een actie zijn: Bavaria, Cloetta (o.a. Sportlife en Red Band), Coca-Cola in Nederland (o.a. Coca-Cola Zero Sugar en Fanta), Domino’s, Disney Channel, FEBO, Gouda 750 jaar, Koninklijke Grolsch, Heineken, Jumbo, Jupiler, Landal GreenParks, Mars Nederland (o.a. Mars, BE-KIND, Snickers TWIX, M&M’s, Bounty en Milky Way), McDonald’s (en al haar restaurantteams), Mondelēz International (o.a. LiGA), Pathé, Perfetti Van Melle, Plastic Soup Foundation, Red Bull, Sportvisserij Nederland, Spadel (o.a. SPA), Univé, Stichting GoClean, Vakcentrum, Vrumona (o.a. Pepsi Max, Rivella en Royal Club) en Wereld Natuur Fonds.