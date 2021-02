Lockdown zorgt voor zestien procent meer acties tegen zwerfafval

19 februari 2021 - In 2020 is het aantal opruimacties tegen zwerfafval met 16 procent toegenomen ten opzichte van 2019. Bovendien zijn er via de website van Supporter van Schoon inmiddels 7500 gebieden vastgelegd die gedurende het hele jaar worden schoongehouden. Dat maakt Nederland Schoon vandaag bekend in aanloop naar de Landelijke Opschoondag die dit jaar op zaterdag 20 maart voor de negentiende keer plaatsvindt. In 2020 zijn ruim 400 opschoonacties meer georganiseerd dan in het jaar ervoor, veelal in eigen buurt.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

‘Word weer verliefd op je buurt’ is daarom het thema van de Landelijke Opschoondag 2021. Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon: "Nu we door de lockdown meer tijd buiten en in onze eigen buurt doorbrengen, is het belangrijker dan ooit dat we deze zwerfafvalvrij houden. Van een zwerfafvalvrije omgeving geniet je immers meer." Een actie aanmaken voor de Landelijke Opschoondag 2020 of een gebied vastleggen kan via www.supportervanschoon.nl Gedurende heel 2020 werden nieuwe gebieden vastgelegd en opschoonacties georganiseerd. Waren er in 2019 nog 3130 gebieden vastgelegd op de kaart, in 2020 telde Nederland Schoon er maar liefst 3650. Het aantal opschoonacties steeg van 2666 in 2019 naar 3082 in 2020."Door de pandemie zijn we het buiten zijn meer gaan waarderen en een schone buurt belangrijker gaan vinden," aldus Helene van Zutphen, directeur van Nederland Schoon. "Veel onderzoeken en studies hebben de afgelopen maanden uitgewezen dat we vaker en langer buiten zijn. Dat heeft helaas als direct gevolg dat er ook meer zwerfafval in het straatbeeld verschijnt. Toch zien we daardoor ook een aanzienlijke toename in het aantal opschoonacties die in eigen buurt plaatsvinden. Ruim 90 procent van de Nederlanders vindt een schone buurt immers aantrekkelijker om in te wonen. Daarom luidt het thema van de Landelijke Opschoondag van dit jaar ‘Word weer verliefd op je buurt’. We gunnen het immers iedereen om de schoonheid van de eigen omgeving te herontdekken."Vanwege de coronamaatregelen meldden in 2020 logischerwijs minder deelnemers zich aan voor groepsacties. Van Zutphen "Landelijke Opschoondag draait niet alleen om opschonen, maar ook om samenkomen en buurtgenoten ontmoeten. Normaal gesproken kun je via de website ook aanhaken op aangemaakte acties in de omgeving. Dat gebeurde afgelopen jaar door de coronamaatregelen uiteraard veel minder, maar er werden des te meer acties door individuen of duo’s opgezet en uitgevoerd. Daar zijn we blij om. Hoewel het er voor dit jaar nog niet inzit, hopen we natuurlijk snel weer samen te mogen komen." Dit jaar gaat Nederland Schoon ook actief de samenwerking aan met het bedrijfsleven. Verschillende grote organisaties en bedrijven hebben inmiddels laten weten van plan zijn zich te committeren aan deelname aan de Landelijke Opschoondag.Op basis van de RIVM-richtlijnen zijn preventiemaatregelen geformuleerd om de opruimacties ook dit keer coronaproof en verantwoord uit te voeren. Zo verzoeken Nederland Schoon en Plastic Soup Foundation deelnemers om de anderhalve meter afstand te allen tijde in acht te houden, altijd handschoenen te dragen en individueel, in duo’s of met het eigen gezin op pad te gaan.Deelnemers wordt gevraagd gebruik te maken van de Litterati-app. Hiermee kan het gevonden en opgeruimde afval vastgelegd worden op de telefoon. Deze verzameling van gegevens wordt gebruikt voor onderzoek naar zwerfafval, waarbij ook gezocht wordt naar structurele, effectieve oplossingen. Zo kan het zwerfafvalprobleem bij de bron worden aangepakt.