In één jaar tijd is de vraag naar personeel met 45 procent gestegen

Groei werkgelegenheid breekt volgend kwartaal opnieuw record

4 januari 2022 - De werkgelegenheid in Nederland groeit in het eerste kwartaal van 2022 opnieuw door naar een recordhoogte. Dat blijkt uit de ManpowerGroup Employment Outlook Survey, een onderzoek in 43 landen onder ruim 42.000 werkgevers, waarvan 505 in Nederland.

Financiën en zakelijke dienstverlening: deze sector kent komend kwartaal een buitengewone werkgelegenheid van maar liefst +76 procent. Niet eerder in de historie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey haalde een sector dit werkgelegenheidscijfer. Vorig kwartaal was het netto werkgelegenheidscijfer in deze sector nog +37 procent.

deze sector kent komend kwartaal een buitengewone werkgelegenheid van maar liefst +76 procent. Niet eerder in de historie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey haalde een sector dit werkgelegenheidscijfer. Vorig kwartaal was het netto werkgelegenheidscijfer in deze sector nog +37 procent. Productie: waar vorig kwartaal de meest positieve prognose in deze sector verwacht werd, wordt voor productie komend kwartaal geen stijging en daarmee de laagste werkgelegenheid verwacht van +32 procent.

waar vorig kwartaal de meest positieve prognose in deze sector verwacht werd, wordt voor productie komend kwartaal geen stijging en daarmee de laagste werkgelegenheid verwacht van +32 procent. Bouw: vorig kwartaal kende de bouwsector geen groei ten opzichte van Q3 2021, maar daar komt komend kwartaal verandering in. De werkgelegenheid stijgt met 28 procent naar +40 procent in de eerste drie maanden van 2022.

vorig kwartaal kende de bouwsector geen groei ten opzichte van Q3 2021, maar daar komt komend kwartaal verandering in. De werkgelegenheid stijgt met 28 procent naar +40 procent in de eerste drie maanden van 2022. IT: deze sector wordt sinds Q4 2021 meegenomen in de ManpowerGroup Employment Outlook Survey en laat gelijk een stijging zien: van +44 procent voor Q4 2021 naar een netto werkgelegenheidscijfers voor Q1 2022 van maar liefst +61 procent.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het Nederlandse netto werkgelegenheidscijfer voor januari tot en met maart 2022 komt uit op maar liefst +47 procent. In de historie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey, die sinds 2003 wordt uitgevoerd, is het netto werkgelegenheidscijfers nog nooit zo hoog geweest.Het netto werkgelegenheidscijfer van +47 procent voor Q1 2022 is een stijging van maar liefst 45 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, waar het netto werkgelegenheidscijfer slechts +2 procent was. Ten opzichte van Q4 2021 is het een stijging van acht procent.Jeroen Zwinkels, algemeen directeur van ManpowerGroup Nederland: "Alle organisaties merken het al en deze cijfers bevestigen het: de vraag naar personeel blijft stijgen. Als ManpowerGroup hopen we dat het aanblijvende tekort aan personeel ervoor zorgt dat bedrijven voorgoed selecteren op basis van (potentiële) skills in plaats van CV. Met die instelling wordt het als werkgever ook in de huidige markt mogelijk om voor iedere vacature een geschikte werknemer te vinden."In alle sectoren wordt voor het eerste kwartaal van komend jaar een stijging verwacht ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De belangrijkste cijfers:De volledige versie van de ManpowerGroup Employment Outlook Survey is te downloaden via: www.manpowergroup.com/meos. De werkgelegenheidsverwachting voor het tweede kwartaal van 2022 wordt op 14 maart 2022 bekendgemaakt.