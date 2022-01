Ondernemer betaalt voorlopige aanslag liefst gespreid

19 januari 2022 - In januari ontvangen veel ondernemers hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2022 van de Belastingdienst. Daarin staat hoeveel inkomstenbelasting zij het komende jaar moeten betalen. Uit een flitspeiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna de helft (47 procent) van de ondernemers die via hun voorlopige aanslag belasting betalen het op prijs stelt om gedurende het jaar gespreid te kunnen betalen.

Een derde (34 procent) van de ondernemers zegt dat het hen niet uitmaakt wanneer zij inkomstenbelasting betalen: gespreid met de voorlopige aanslag, of achteraf met de definitieve aanslag.De voorlopige aanslag is de best mogelijke inschatting die de Belastingdienst kan maken over iemands fiscale en persoonlijke situatie volgend jaar. Het is belangrijk dat ondernemers de voorlopige aanslag altijd goed controleren. Uit de flitspeiling blijkt dat ruim zes op de tienvan de ondernemers (65 procent) direct of binnen enkele dagen na ontvangst de gegevens en bedragen op de voorlopige aanslag controleren. Ook geeft ruim 50 procent van de ondernemers aan contact te zoeken met een belastingconsultent of boekhouder na het krijgen van de voorlopige aanslag.De voorlopige aanslag 2022 is gebaseerd op de meest recente gegevens waarover de Belastingdienst beschikt: de voorlopige aanslag 2021 of de meest recente definitieve aanslag inkomstenbelasting. Fred Thielemans, fiscaal jurist bij de Belastingdienst, vindt het verstandig dat ondernemers de tijd nemen voor het controleren van de voorlopige aanslag. "Schat jij in dat jouw inkomen in 2022 hoger of lager wordt dan op de voorlopige aanslag staat? Dan kun je de voorlopige aanslag zelf aanpassen op Mijn Belastingdienst via belastingdienst.nl . Ook goed om te weten: niet alleen je inkomen is van invloed op de voorlopige aanslag." Ook veranderingen in je persoonlijke situatie kunnen invloed hebben. "Denk hierbij aan het oversluiten van je hypotheek of een huwelijk. En ook een echtscheiding. Zijn er dergelijke veranderingen geweest in jouw persoonlijke situatie en zijn die nog niet verwerkt in de voorlopige aanslag? Pas deze dan zo nodig aan."Naast het direct controleren van de voorlopige aanslag bij ontvangst, is het belangrijk om de voorlopige aanslag actueel te houden en deze aan te passen als er gedurende het jaar zaken wijzigen. Uit de flitspeiling blijkt dat ongeveer een kwart van de ondernemers zich niet bewust is dat het slim is om hun voorlopige aanslag up-to-date te houden. Zo staat 28 procent van de ondernemers niet stil bij het wijzigen van de voorlopige aanslag als er iets verandert met de hypotheekrente. Denk aan het oversluiten van de hypotheek of het afsluiten van een nieuwe hypotheek. En 20 procent van de ondernemers staat niet stil bij het wijzigen van de voorlopige aanslag als ze een nieuwe onderneming starten of stoppen met ondernemen. Van de ondernemers die wél stilstaan bij het aanpassen van de voorlopige bij een verandering, wijzigt 35 procent de aanslag zelf via Belastingdienst op belastingdienst.nl . En 35 procent van de ondernemers vraagt hierbij hulp. Bijvoorbeeld aan vrienden, familie of een boekhouder.