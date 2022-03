Zo komt je personeel nooit meer te laat

7 maart 2022 - Vind jij het belangrijk dat iedereen dagelijks aanwezig is op kantoor en erger je je rot aan laatkomers? Hoewel het tegenstrijdig lijkt, ligt de oplossing niet in het invoeren van strengere regels zoals een kloksysteem. Een medewerker die van 9:00 tot 17:00 op kantoor zit, presteert namelijk niet per se beter dan de thuiswerker die tussendoor een wasje draait. Flexibiliteit is dé sleutel tot succes.

Bij Maxilia Relatiegeschenken plukken ze hier al jaren de vruchten van en geven ze jou graag meer inzicht en redenen om juist wél voor flexibele werktijden te kiezen. Want meer flexibiliteit kan ook jouw bedrijf veel opleveren!Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 25 procent van de medewerkers het beste presteert in de ochtend of in de avond. Hier kun je als werkgever perfect op inspelen. Want medewerkers die actief zijn op de momenten dat ze het beste presteren zijn productiever, gelukkiger én leveren vaak ook kwalitatief gezien beter werk. Een typisch avondmens zal namelijk in de vroege uurtjes van de dag er met pijn en moeite een voorstel uitgeperst krijgen. Terwijl dit in de middag of avond juist het tegenovergestelde zal zijn.Om te voorkomen dat jouw kantoor leegstroomt is het wel handig om duidelijke afspraken te maken. Bepaal bijvoorbeeld een minimale bezetting en geef een range aan waarin medewerkers hun dag kunnen starten (zoals tussen 07.00 en 12.00 uur).Dit klinkt wellicht onlogisch wanneer je denkt aan flexibele werktijden. Maar in de praktijk vraagt deze nieuwe manier van werken ook om een andere aanpak en benadering van het werk an sich. Waar jouw medewerkers eerst gefocust waren op het volbrengen van een x aantal taken per dag, zal die focus steeds meer komen te liggen op het behalen van bepaalde doelen.Bij Maxilia formuleren we op jaarbasis persoonlijke- en teamdoelstellingen per medewerker. Het grote voordeel hiervan is dat je meer inzicht krijgt in het functioneren van je medewerkers en beter kunt beoordelen hoe iemand presteert. Bijkomend voordeel: medewerkers krijgen hier op natuurlijke wijze een groter verantwoordelijkheidsgevoel van, waardoor ook de betrokkenheid groeit.Door medewerkers meer vrijheid te geven in het volbrengen van hun zakelijke missie, word je als bedrijf aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Uit recent onderzoek van IWG blijkt namelijk dat maar liefst 72 procent van de medewerkers, flexibel werken als voorwaarde stelt bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Daarnaast kun je deze flexibiliteit ook inzetten om jouw concurrentiepositie en servicepropositie te verbeteren. Komen er bijvoorbeeld regelmatig verzoeken in de avonduren binnen? Dan hoeft de klant geen 24 uur te wachten op een reactie, maar kan deze direct geholpen worden.