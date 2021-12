Flexibiliteit is het sleutelwoord

21 december 2021 - Veranderingen lijken elkaar steeds sneller op te volgen tegenwoordig. Ondernemingen moeten daarom flexibel zijn, willen ze relevant en aantrekkelijk blijven voor hun klanten. De afgelopen twee jaar heeft de coronapandemie nog eens gezorgd voor een extra behoefte aan flexibiliteit. Vanwege de wisselende coronamaatregelen kunnen de bedrijfsprocessen er immers de ene maand heel anders uitzien dan de andere.

Hoe je als ondernemer een flexibele bedrijfsvoering zo optimaal mogelijk inricht? Jesper Otto van Tauro geeft diverse tips.Otto benoemt allereerst dat werkruimte vaak een behoorlijk grote kostenpost binnen een onderneming is. "Nu er wederom het advies geldt zoveel mogelijk thuis te werken, is het aantal benodigde werkruimte voor ondernemingen veel kleiner. Zeker als ook in de toekomst het hybride werken op grote schaal toegepast zal worden. Om niet voor langere tijd vast te zitten aan dure gekochte of gehuurde werkruimte, zijn steeds meer ondernemers op zoek naar full service werkruimte."Hij legt uit wat dit is. "Full service werkruimtes zijn gestoffeerd en voorzien van moderne voorzieningen. Eventueel kunnen ze zelfs ook van kantoormeubilair voorzien zijn. Wat vooral aantrekkelijk is, zijn de flexibele en kortlopende huurcontracten. Al naar gelang de wens aan ruimte op dat moment, kan op korte termijn een ruimte betrokken of verlaten worden."Naast werkruimte, hebben ondernemers volgens Otto ook veel behoefte aan flexibel inzetbaar personeel. "Vanwege de coronamaatregelen kan er het ene moment een veel grotere vraag naar de producten of diensten van je onderneming zijn dan het andere. Goed gekwalificeerd personeel vinden dat op flexibele basis voor je wil werken is echter waarschijnlijk momenteel met het – zich over steeds meer sectoren uitbreidende – personeelstekort niet zo eenvoudig. Het aantal mensen dat als zelfstandige werkt groeit wel nog steeds. Zeker vanwege de reeds opgedane werkervaring, kan het interessant zijn een samenwerking met een zelfstandige aan te gaan."Eerder noemde Otto al het gemak van een gemeubileerde werkruimte huren. "Kantoormeubilair is vaak erg prijzig in aanschaf. Dit geldt vaak ook voor apparatuur die nodig is om je klanten producten of diensten te kunnen leveren. Net als kantoormeubilair wordt het huren van apparatuur steeds populairder. Door te huren hoef je geen grote investering te doen, krijg je niet te maken met grote afschrijvingen en ben je tot slot ook niet verantwoordelijk voor het onderhoud van iets.Naast dat bijvoorbeeld werkruimte, kantoormeubilair of apparatuur huren de flexibiliteit van een onderneming bevordert, is het ook nog eens erg duurzaam. Otto: "Huren zorgt ervoor dat zaken veel effectiever en efficiënter ingezet kunnen worden. Dit scheelt onder meer ruimte en grondstoffen, zaken waar toch al steeds meer een tekort aan is. Wil je extra aandacht besteden aan duurzaamheid? Let dan ook op de energielabels van zaken die je huurt, of het nu gaat om een machine of werkruimte."