Flexwerken vervangt salaris als belangrijkste werkmotivator

7 oktober 2021 - Bij de keuze voor een werkgever, wint de mogelijkheid voor flexibel werken het van het salaris. Flexibiliteit en autonomie zijn daarmee voortaan belangrijker dan financiële motivatoren voor de meeste werknemers. Dit blijkt uit een nieuw rapport van Jabra; het Jabra Hybrid Ways of Working 2021 Global Report, dat is uitgevoerd onder 5.000 werknemers in vijf landen wereldwijd.

Het onderzoek laat onder andere zien dat driekwart van de werknemers (75 procent) in de toekomst hybride wil kunnen werken. Zo’n 59 procent van de werknemers vindt flexwerken zelfs belangrijker dan het salaris. De functie van het kantoor is veranderd, omdat dit nu vooral een plek is voor sociale bijeenkomsten en samenwerking. Werkgevers dienen daarom hun arbeidsvoorwaarden te herzien, om zo te voldoen aan de wensen van de nieuwe werknemer. Frank van Veen van Jabra, geeft daarom vijf flexwerktips die organisaties helpen een aantrekkelijke werkgever te zijn.Na ruim anderhalf jaar thuiswerken zit het met veel thuiskantoren wel snor. Maar ook het koffiehuis om de hoek, de kantine bij een klant en de stiltecoupé van het openbaar vervoer zijn werkplekken. Aan werkgevers de taak om ervoor te zorgen dat de werknemers beschikken over de juiste hardware, zodat ze overal hun werk kunnen doen.Als salaris niet meer de belangrijkste motivator is, zoals het onderzoek van Jabra suggereert, kunnen werkgevers zich onderscheiden met andere beloningen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ‘working abroad’ als perfecte combinatie tussen vrije tijd en werken, waarbij werknemers overdag vanuit een AirBnB werken en ’s avonds Rome, Londen of Parijs kunnen verkennen.Niet elke werkplek is geschikt voor elk soort werk. Neem bijvoorbeeld de trein, waar voorbereidend werk beter past dan beeldbellen. Volgens 71 procent van de werknemers is het vertrouwde kantoor, in tegenstelling tot het thuiskantoor, een plek geworden vol sociale interactie en samenwerkingsmogelijkheden in tegenstelling tot het thuiskantoor. Het is daarom belangrijk om te bespreken waar de werknemer graag wil werken en om te bekijken of alle activiteiten op deze plekken uitgevoerd kunnen worden.Helaas is het nog steeds amper mogelijk om face-to-face samen te werken. Om het gevoel van echt samenkomen zo goed mogelijk te evenaren, is tegenwoordig veel techniek beschikbaar. Maar liefst 85 procent van de werknemers zijn het erover eens dat de juiste technologie van cruciaal belang is het hybride werken. Flexibel werken vraagt immers om flexibele techniek.Als een organisatie wil dat werknemers hybride gaan werken, moet de organisatie zijn mensen laten zien hoe je dat succesvol doet. Het management moet daarom niet bang zijn om het voortouw te nemen, en te laten zien dat zij óók flexibel zijn. Het is één om flexibiliteit van je werknemers te vragen, het is twee om te laten zien dat je zelf vanuit verschillende werkplekken uit de voeten kunt."Om nieuwe werknemers aan te trekken en talent te behouden, dienen bedrijven flexwerken in de toekomst optimaal te faciliteren," aldus Van Veen, Enterprise Marketing Manager Benelux bij Jabra. "De hele wereld is een werkplek, dus organisaties moeten hun werknemers in staat stellen in die wereld te werken. Waar dat ook is. Moderne arbeidsvoorwaarden en de juiste technologische ondersteuning zullen daar hoe dan ook deel van uitmaken."