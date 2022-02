Nederland op nummer drie in onderzoek naar grensoverschrijdende e-commerce

25 februari 2022 - Seven Senders, heeft een onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt welke consumenten op welke EU-markten in andere Europese landen het meest wordt gekocht. In het kader van het onderzoek wordt dit klimaat begrepen als een optimale balans tussen een consumentengebied dat graag in het buitenland koopt, een hoge mate van digitalisering en een zeer goede grensoverschrijdende verzendinfrastructuur.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

De dertien markten met de hoogste omzet werden in het onderzoek meegenomen. De Wereldpostunie gaf Nederland daarom een ​​score van 93 van de mogelijke 100 punten. Op het gebied van service is er nog ruimte voor verbetering. Consumenten uit Nederland hebben slechts zestien pakket aannamepunten per 100.000 inwoners - de helft van het Europese gemiddelde. 53 procent van de Nederlandse consumenten koopt ook in het buitenland. Oostenrijk is een top markt en heeft het dichtste netwerk van pakketaaanname- en afhaalshops ( 96 pakketshops per 100.000 inwoners ) in Europa. De Wereldpostunie beoordeelt de kwaliteit van de Oostenrijkse postsector met 95 van de 100 punten. Oostenrijk is het land met de beste verzendinfrastructuur voor e-commerce.De resultaten van het onderzoek bevestigen over het algemeen datgunstige voorwaarden heeft voor grensoverschrijdende e-commerce. Consumentenen bestel graag op internet.van de Nederlanders winkelt online. In geen enkel ander land is dit percentage hoger. De grensoverschrijdende e-commerce in Nederland heeft de afgelopen tijd 4,3 miljardomzet bereikt. Dit komt overeen met circa 15 procent van de totale omzet in e-commerce. In een Europese vergelijking behoren Nederlandse consumenten tot de consumenten met een lage omzet in grensoverschrijdende e-commerce."Grensoverschrijdende e-commerce heeft sterke groeicijfers doorgemaakt door de coronacrisis. Sommige markten bieden echter betere omstandigheden voor grensoverschrijdende detailhandel dan andere," zegt. " Met de grensoverschrijdende consumenten index willen we ons oriënteren op de markten waar vooral veel consumenten in het buitenland winkelen. Het doel is om online retailers te helpen de juiste markt, voorwaarden en verzendinfrastructuur voor hun bedrijf te vinden."