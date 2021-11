Ziekmeldingen in anderhalve maand met 60 procent toegenomen

15 november 2021 - Het aantal ziekmeldingen in Nederland is vanaf begin september met 60 procent toegenomen. De gemiddelde verzuimduur laat daarbij een stijging van tien procent zien ten opzichte van 2019. Het toenemen van de verzuimduur binnen het mkb lijkt een aanhoudende trend te zijn, die door de pandemie verder gestegen is. Blijkt uit data van verzekeraar Interpolis.

Vergeleken met 2018 is de gemiddelde verzuimduur in september dit jaar ruim achttien procent hoger. 2021 vergeleken met 2020 laat een toename van vijf procent zien.De toegenomen verzuimduur duidt op een onderliggend probleem bij mkb’ers in de nasleep van de pandemie. "Na anderhalf jaar maatregelen tegen de verspreiding van covid-19 kunnen we nu voorzichtig de balans opmaken aan de hand van de verzuimcijfers door de hele pandemie heen. Tijdens de pandemie zie je dat de gemiddelde verzuimduur verder oploopt. Een mogelijke oorzaak kan zijn dat medewerkers tijdens de pandemie te lang zijn blijven doorwerken met klachten. Die kunnen hierdoor zijn verergerd tot een punt dat medewerkers langdurig uitvallen. Dan kun je denken aan fysieke klachten door bijvoorbeeld een verkeerde houding tijdens het thuiswerken, maar ook aan mentale problemen. Die laten zich vaak niet op korte termijn oplossen," zegt René Voets, directeur Bedrijven van Interpolis.Vanaf september dit jaar laat het aantal ziekmeldingen een stijging zien van 60 procent. "Gedurende de afgelopen anderhalf jaar laat het ziekteverzuim een a-typisch patroon zien door de invloed van covid-19. Waar het ziekteverzuim normaal gesproken een seizoenspatroon volgt, met piekmomenten in de winter en zeer weinig verzuim in juli en augustus, zag je dat het verzuim tijdens de pandemie juist flink opliep voorafgaand aan de lockdowns. Het toenemen van het verzuim dit najaar past weer binnen de normale seizoenstrend. Opvallend is wel de flinke toename in anderhalve maand tijd. Waarschijnlijk gaat het hier om een combinatie van factoren zoals het reguliere griepvirus, een verminderde weerstand door het veel thuiswerken, de toenemende besmettingen met het coronavirus en de uitval van medewerkers door langdurige drukte," zeg Voets.Met de sterk herstellende economie en de krapte op de arbeidsmarkt blijft het belangrijk om voldoende aandacht voor de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers te hebben. "Ondernemers die wij spreken willen allemaal graag weer vooruit en de financiële tekorten die zijn ontstaan tijdens de pandemie inlopen. Heb daarbij als ondernemer voldoende oog voor de gezondheid van je medewerkers en blijf met hen hierover in gesprek. We weten uit onze maandelijkse BedrijvenMonitor dat het gezond houden van personeel bij een groep ondernemers al hoog op de agenda staat. Uiteindelijk profiteer je als ondernemer het meest als je ook op de lange termijn beschikt over voldoende en gezond personeel dat de hoeveelheid werk aankan," adviseert Voets.