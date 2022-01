Werkdruk Nederlandse ondernemers niet hoger door corona

24 januari 2022 - Ondanks alle beperkende maatregelen vanuit de overheid heeft de coronapandemie niet voor een stijging in werkdruk of burn-outklachten gezorgd bij de meeste ondernemers. Dit blijkt uit het onderzoek dat Ipsos in opdracht van Allianz heeft uitgevoerd. Wél geeft slechts zes procent van de ondernemers aan dat zij in hun vrije tijd nooit aan werk denken en werkt drie kwart minstens een keer per maand op een vrije dag.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Het onderzoek laat zien dat drie op de vier ondernemers in Nederland geen extra werkdruk ervaren door corona. Onder grote mkb-ondernemers (minimaal 50 werknemers) ligt dit aandeel met 61 procent iets lager en heeft bijna een derde van de respondenten wél te maken gehad met een hogere werkdruk. Dit leidt overigens niet tot meer burn-outklachten binnen deze groep, want zo’n drie kwart van de respondenten geeft aan deze klachten zelden tot nooit te ervaren."Dit is toch wel opzienbarend, aangezien de Nederlandse ondernemer de afgelopen periode te maken heeft gehad met de nodige tegenslagen en uitdagingen, zoals een limiet aan het aantal klanten in de winkel en teruggebrachte openingstijden of zelfs winkelsluiting tijdens de lockdown," vertelt Mart Vreven, Head of Sales bij Allianz Nederland. "De afgelopen twee jaar zijn niet makkelijk geweest voor ondernemers, maar deze cijfers laten zien dat zij zich staande weten te houden en zich niet snel uit het veld laten slaan."Toch houdt het werk ondernemers ook in hun vrije tijd regelmatig bezig. Dit geldt het meeste voor grote mkb-ondernemers: 74 procent van hen denkt regelmatig tot vaak aan werk in hun vrije tijd. Onder zzp’ers (57 procent) en kleine mkb-ondernemers (66 procent) ligt dit percentage wat lager."Het is daarom des te opvallender dat grote mkb-ondernemers een duidelijkere grens tussen werk en privé lijken te kunnen trekken", aldus Vreven. "Bijna een vijfde van deze ondernemers geeft aan minstens een keer per week aan het werk te zijn in hun vrije tijd. Onder kleine mkb-ondernemers ligt dit aandeel met 63 procent een stuk hoger. Overigens laat het onderzoek wel zien dat werken op vrije dagen voor de meeste respondenten geen negatieve impact heeft op hun werk-privébalans."Twee derde van de Nederlandse ondernemers geeft ook aan dat zij een goede balans hebben gevonden tussen werk en privé. Vanwege de coronamaatregelen en het vele thuiswerken had dit een uitdaging kunnen worden. Door gebruik te maken van een aparte werkruimte in huis en het hanteren van duidelijk afgebakende werkuren, geeft de meerderheid van de ondernemers aan dat zij in hun werk- en privéleven geen concessies hebben gedaan. Zij waren prima in staat om de balans tussen hun gezin, gezondheid, sociale leven en werk te bewaren."Het is goed om te zien dat de meeste Nederlandse ondernemers geen extra werkdruk lijken te ervaren door corona en een goede balans lijken te kunnen bewaren tussen werk en privé," aldus Vreven. "Een gezond evenwicht tussen werk en vrije tijd, is ook belangrijk voor een goede gezondheid. Echter is ruim een kwart van de mkb-ondernemingen van mening dat de mentale gezondheid geen probleem is binnen hun bedrijf en besteedt er daardoor geen aandacht aan. Vaak gaan goede voornemers dan ook over fysieke gezondheid, maar vergeet de mentale gezondheid niet. Het is juist bijzonder belangrijk om hier oog voor te houden, bijvoorbeeld door eens met een coach te praten of door werknemers te stimuleren om er een gezonde werk- en levensstijl op na te houden.