Schoenenwinkels keihard getroffen: aantal zaken duikt onder de 1. 000

26 januari 2022 - Schoenenwinkels verkeren al jaren in zwaar weer. Ook nu worden de fysieke schoenenzaken weer keihard getroffen door de coronacrisis. Sinds de start van de pandemie begin 2020 sloten 85 winkels hun deuren: een daling van 8,5 procent. In 2021 dook het aantal zaken zelfs onder de 1.000. Nederland telt nu nog maar 935 schoenenwinkels.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Dit en meer blijkt uit cijfers van BoldData . Het is droevig gesteld met het aantal schoenenwinkels in Nederland. De afgelopen tien jaar sloten maar liefst 530 zaken hun deuren: een afname van 36 procent. Nederland telt nu 935 schoenenzaken, 36 procent van deze winkels heeft een webshop De grootste afname is te zien in de Noordelijke provincies. In Groningen daalde het aantal schoenenwinkels sinds 2011 met 48 procent: van 105 naar 55. In Drenthe was dit zelfs 53 procent: deze provincie telt nog maar 45 winkels. Maar ook het aantal schoenenwinkels in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland daalde fors met 43 procent.In tegenstelling tot het aantal schoenenwinkels, houden schoenmakers zich beter staande. In 2011 stonden er 785 schoenmakers geregisterd bij de KvK . Nu zijn dit er nog 700. Een daling van 10,8 procent in tien jaar. Het afgelopen jaar sloten slechts tien schoenmakers hun deuren. 59 procent van deze 700 schoenmakers zijn een eenmanszaak.Zal deze trend zich doorzetten? Dan zijn er wellicht over een aantal jaar evenveel schoenmakers als fysieke schoenenwinkels in Nederland.