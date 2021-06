Zakelijk vermogen investeren in Ethereum (ETH)

3 juni 2021 - Typerend voor veel ondernemers is dat ze buiten de gebaande paden treden. Vernieuwende producten en diensten bedenken, ontwikkelen en aanbieden, daar gaat het om. Het is dan ook niet gek dat cryptocurrency en onder andere de blockchain veel ondernemers aanspreken. Nu spaartegoeden vrijwel geen tot geen rente meer opleveren, is er nog iets anders dat ondernemers aantrekt in crypto.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Is er zakelijk vermogen dat momenteel niet direct in de onderneming gestoken hoeft te worden? Of bent u op zoek naar een beter rendement op het vermogen dat u opzij wilt zetten voor uw pensioen? De handel in crypto’s kan dan interessant zijn. Arjan Schreur van Ethereumkoers.com vertelt meer over de op een na grootste cryptomunt Ethereum, en de kansen en risico’s die het handelen erin biedt.Schreur vertelt allereerst meer over hoe het ontstaan van Ethereum. "Ethereum, ook wel bekend als ETH, is de op een na grootste cryptocurrency in de crypto-industrie. Het is de grootste ‘altcoin’ oftewel alternatieve coin, alle andere cryptocurrencies dan Bitcoin. De munt heeft zijn eigen blockchain, de meest gebruikte binnen de cryptomarkt. Dit is vooral te danken aan het feit dat door het ontwerp een onbeperkt aantal andere cryptocurrencies gelanceerd kunnen worden."Hij vervolgt: "Crypto’s staan voor veel mensen synoniem aan Bitcoin. Toch verschilt Ethereum op een belangrijk punt hiermee. Het prouct heeft namelijk geen maximale totale hoeveelheid. Iets dat wel het geval is bij Bitcoin. Ethereum kan voor onbepaalde tijd gemined worden, tenzij er later toch nog een limiet zal worden ingesteld."Volgens Schreur zijn de toepassingsmogelijkheden van Ethereum heel praktisch. "Een van de bedenkers van Ethereum geloofde al sinds het begin in Bitcoin, maar miste daar wel de mogelijkheid tot applicatieontwikkeling. Ethereum is daarom vooral opgezet als besturingssysteem met contractfunctionaliteit. De mogelijkheid om slimme contracten, dApps en andere cryptocurrencies te ontwikkelen is dan ook iets dat Ethereum echt toegevoegde waarde geeft."Schreur benoemt dat het altijd belangrijk is de volatiliteit van de cryptomarkt te erkennen. "De markt is erg beweeglijk. Dit maakt de markt kansrijk, en geeft de kans op korte termijn een flink rendement te geven. Het is echter ook belangrijk te onthouden dat de handel risicovol is. Wilt u investeren in crypto? Doe dat dan wel alleen met geld dat u kunt missen."Dat gezegd hebbende, wil hij tot slot wel toevoegen dat Ethereum een zeer goed jaar achter de rug heeft, en ook een grote belofte is voor de toekomst. "Ondanks de globale economische onzekerheden vanwege de coronapandemie, is de vraag sterk gestegen. Bovendien is door de Amerikaanse SEC onlangs bevestigd dat Ethereum geen effect is. Een belangrijk iets vanuit regelgevend oogpunt, gezien de onrust die een rechtszaak rond dit issue bij een andere altcoin, Ripple, heeft veroorzaakt. Nu er geen gevaar is dat de gebruiker of het prouct wordt aangeklaagd wegens het overtreden van de effectenwetten, geeft dat veel vertrouwen in het toekomstige gebruik. Dit alles heeft een positieve invloed op de koers van de cryptovaluta."