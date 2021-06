Zeven op tien zzp'ers ziet niets in verplichte pensioenregeling

14 juni 2021 - Bijna driekwart van de zzp’ers zit niet te wachten op een verplichte pensioenregeling, die namens GroenLinks, PvdA en SP op de onderhandeltafel in Den Haag ligt. Desondanks heeft 48 procent van de Nederlandse zzp'ers hun pensioen momenteel nog niet geregeld. Vooral in de culturele sector (70 procent) bouwt men nog niks op voor de oude dag. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Knab onder 2.500 Nederlandse zzp’ers.

Reacties Er zijn nog geen reacties.

Reageren Naam: E-mailadres: URL: (niet verplicht) http:// Reactie/Opmerking: Ik wil bericht per e-mail ontvangen als er meer reacties op dit artikel verschijnen.

code te wijzigen. Als extra controle, om er zeker van te zijn dat dit een handmatige reactie is, typ onderstaande code over in het tekstveld ernaast. Is het niet te lezen? Klik hier om decode te wijzigen.

Ook in de horeca, persoonlijke dienstverlening (beide 61 procent) en detailhandel (60 procent) hebben relatief veel zzp’ers hun pensioen nog niet geregeld. Binnen de zakelijke dienstverlening bouwen zzp’ers relatief vaak een pensioenvermogen op, van hen is 40 procent hier nog niet mee begonnen.Vooral starters zijn weinig bezig met het opbouwen van hun pensioenvermogen. Zes op de tien zzp’ers die korter dan twee jaar ondernemen, bouwt nog geen kapitaal op voor later. Bij zzp’ers die al meer dan vijf jaar bezig zijn is dat 43 procent.Starters zeggen vooral nog niks voor hun pensioen te hebben geregeld omdat ze te weinig inkomsten hebben, nog deels in loondienst zijn of omdat ze er gewoon nog niet aan zijn toegekomen. Ervaren ondernemers geven vaak als reden dat ze te weinig geld overhouden om het weg te zetten. Andere veel genoemde argumenten zijn dat ze pensioenaanbieders niet vertrouwen of zichzelf te oud vinden om het nog te regelenEen verplichte pensioenregeling ligt namens GroenLinks, PvdA en SP op de onderhandeltafel in Den Haag, maar 72 procent van de zzp’ers ziet daar helemaal niets in. "Ik ben juist ondernemer geworden om dit soort zaken zelf te kunnen regelen," is het meest genoemde argument. Daarnaast vrezen veel zzp'ers dat een regeling vanuit de overheid te algemeen is en daardoor niet de voordeligste oplossing voor hun specifieke situatie.