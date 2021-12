Zo bescherm je je merknaam en producten

24 december 2021 - Ondernemers zijn altijd sterk verbonden met hun zaak en de producten of diensten die ze leveren. Het is niet zozeer werk dat ze uitvoeren, als wel een onderdeel van wie ze zijn. Trots op wat ze hebben opgebouwd en ontwikkeld. En dat wil je dus ook graag beschermen tegen ge- of misbruik door anderen. Hoe je dit doet? Marten Bouma van Bouma.nl vertelt meer over merk- en modelregistratie.

Om herkenbaar te zijn voor je potentiële klanten, is het belangrijk een sterke merknaam en duidelijk logo te hebben. Bouma: "Deze moeten onderscheidend zijn van concurrenten, niet te ingewikkeld of verwarrend en voldoen aan de wettelijke eisen. De merknaam en logo kunnen, vanwege het gebruik in marketinguitingen, het verschil maken tussen de flop of succes van je producten of diensten."Heb je een goede merknaam bedacht, dan is het belangrijk om de uniciteit en mogelijke registraties te onderzoeken. Ze vertelt hierover het volgende: "Een allereerste onderzoek kun je zelf doen, met behulp van zoekmachines. Geven deze geen hits, dan bestaat de volgende stap uit een check van merkenregisters. Dat er online niets over te vinden is, hoeft namelijk niet te zeggen dat het merk niet al eerder is geregistreerd. Er wordt hierbij overigens niet alleen gekeken naar actieve, identieke merken. Ook oudere merkregistraties en gelijkende merken kunnen een conflict opleveren mogelijk."Naast je naam, wil je natuurlijk ook voorkomen dat er anderen met je producten aan de haal gaan. Bouma: "Waar de bescherming van tekeningen en designs meestal in een octrooi of patent is vastgelegd, is dat bij een voorwerp meestal door middel van modelregistratie. Een product beschermen is overigens niet altijd even eenvoudig. Zo gaat het vaak mis doordat aan de afbeeldingen of tekeningen van het model veel eisen worden gesteld."Er zijn diverse dingen die je kunt doen om een conflict over een mogelijke kopie te voorkomen. Ze licht dit verder toe. "Doe allereerst onderzoek naar de uniciteit van het design of het ontwerp van het voorwerp. Let hierbij niet alleen op gebruikte kleuren of vormen, maar ook op de toegepaste materialen. Wees verder specifiek in wat je wil laten registeren. Neem alleen afbeeldingen waarop je product staat. Hoewel het voor de duidelijkheid interessant lijkt ook iets af te beelden waar het product voor bedoeld is, kan een te algemeen iets de bescherming aantasten."Bouma geeft tot slot nog een tips als het gaat om het beschermingsgebied van de registratie van je merknaam of product. "Bedenk hierbij goed hoe groot je ambities zijn. Zowel een model als een merknaam zijn nationaal, voor de Benelux, de EU of wereldwijd vast te laten leggen."