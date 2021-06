Mimecast waarschuwt voor merkmisbruik door cybercriminelen

8 juni 2021 - Cybercriminelen maken op grote schaal misbruik van bekende merken om bedrijven en consumenten op te lichten. Dat concludeert Mimecast na onderzoek. De securityspecialist detecteerde in 2020 gemiddeld 27 miljoen e-mails per maand waarin een merk wordt nagebootst. Dit is een stijging van maar liefst 44 procent ten opzichte van 2019.

Voor het onderzoek ‘The State of Brand Protection 2021’ analyseerde Mimecast de 100 meest waardevolle merken ter wereld. Met name technologiebedrijven en financiële instellingen worden vaak geïmiteerd voor criminele doeleinden. Ook telecombedrijven, (online) retailers en transportbedrijven lopen een verhoogd risico. Wereldwijd staat Google met stip op de eerste plek. Amazon, PayPal, Microsoft en Facebook completeren de top vijf.De onderzoekers waarschuwen dat vrijwel elk merk met online zichtbaarheid kwetsbaar is voor merkmisbruik. Bedrijven zijn meestal niet eens op de hoogte van ongeoorloofd gebruik van hun merken tot ze er proactief op gaan monitoren. Dit zijn enkele veelvoorkomende vormen:• Malafide links die lijken te behoren tot het internetdomein van een bedrijf, maar de klant in werkelijkheid doorsturen naar een schadelijke website.• Nagemaakte (‘gespoofte’) websites die als doel hebben het installeren van malware op het apparaat van de klant of het hengelen naar inloggegevens (phishing).• Supplychain-impersonatie, waarbij criminelen zich voordoen als een ketenpartner of leverancier om betalingen om te leiden naar hun eigen rekening.• Nepaccounts op social media, bijvoorbeeld om schadelijke links te verspreiden onder de klanten of om simpelweg de reputatie van het bedrijf te beschadigen.Merkmisbruik schaadt de zorgvuldig opgebouwde reputatie van een bedrijf of merk. Ook heeft het een negatief effect op het klantvertrouwen. Volgens onderzoek van Mimecast geeft de helft van de Nederlandse consumenten geen geld meer uit aan een bepaald merk na een geslaagde phishingaanval waarbij dat merk werd geïmiteerd. Resultaat: het bedrijf loopt omzet mis.Er is bedrijven dus veel aan gelegen om merkmisbruik door cybercriminelen tegen te gaan. De onderzoekers van Mimecast doen in het rapport een aantal aanbevelingen:Marketeers hebben er belang bij om hun merk te beschermen. Toch zijn ze zich soms niet bewust van frauduleuze activiteiten die afbreuk doen aan het merk. IT- en securityteams kunnen marketing, sales, het hoger management en andere onderdelen van de business proactief informeren over online merkmisbruik. Zo ontstaat meer draagvlak voor preventieve en mitigerende maatregelen.Uit een ander onderzoek van Mimecast blijkt dat 61 procent van de Nederlandse organisaties maatregelen tegen online merkmisbruik heeft getroffen. Ruim een derde daarvan doet dit in-house. Volgens een berekening van onderzoeksbureau Frost & Sullivan is dit echter duurder, tijdrovender en minder effectief dan het gebruik van een oplossing zoals Brand Exploit Protect (BEP).Cybercriminelen kunnen een e-mailadres eenvoudig vervalsen (‘spoofen’) en zich zo voordoen als een bedrijf. Het DMARC-protocol helpt bij het blokkeren van deze nepmails. Slechts 19 procent van de Nederlandse organisaties heeft DMARC geïmplementeerd. Wel is 31 procent van de organisaties bezig met de implementatie. Nog eens 27 procent wil hier in het komende jaar mee starten.Maatregelen zoals DMARC en BEP zijn zeer effectief tegen merkmisbruik. Toch blijft het belangrijk om klanten te waarschuwen voor recente activiteiten van cybercriminelen waarbij uw merk wordt misbruikt. Hanteer daarnaast heldere richtlijnen voor de communicatie met klanten, zodat zij weten dat u bijvoorbeeld nooit via een link in een e-mail om inloggegevens vraagt.