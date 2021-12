Steeds meer leefstijlcoaches schrijven zich in bij KVK

10 december 2021 - Leefstijl coaches (ook bekend als life coach) groeien als paddenstoelen uit de grond. Het aantal mensen dat zich als leefstijl coach heeft ingeschreven bij KVK groeit met de jaren. Van 478 op 1 januari 2013 naar 5.071 op 1 november 2021. Een leefstijl coach begeleidt mensen in het bereiken van (persoonlijke) doelen.

Waar je bij andere branches vaak nog dipjes waarneemt of korte stagnaties, is dat bij deze branche niet zo. Vanaf 2013 is er dus alleen een groei waarneembaar zonder dipjes. Hieruit is te concluderen dat het erg populair is en er vraag naar is.Ook de Nederlandse Orde van Beroepscoaches, de grootste organisatie van beroepscoaches in Nederland ziet de laatste jaren een grote stijging in het aantal aangesloten professionele coaches. Op 1 november 2013 waren er 1936 coaches aangesloten en op 1 november dit jaar was dit opgelopen tot 4821. Een stijging van ongeveer 250 procent.Bestuurslid Miriam Oude Wolbers over de toename, "Ook wij zien dat zowel de vraag als het aanbod van coaches sterkt toeneemt. Voor de afnemers van coaching wordt het steeds lastiger om de juiste professionele coach te vinden omdat coach geen beschermd beroep is. Dit geldt ook voor de term leefstijlcoach. Goed om je in ieder geval te verdiepen in de achtergrond, genoten coachopleiding en certificering van je coach."De pieken zijn waarneembaar in bepaalde regio’s. Zo waren er in Delft/Westland nog 5 leefstijl coaches in 2013. Nu zijn het er 76. Dat is een stijging van 485 procent. Dat geldt ook voor Zeeland. Hier begonnen er 5 in 2013 en zijn er 83 leefstijl coaches. Een stijging van 538 procent.De meeste leefstijl coaches bevinden zich in de randstad namelijk in Amsterdam en Utrecht. In Amsterdam waren er in 2013 nog 76 leefstijl coaches. Nu zijn het er 499. Deze grootte is ook waarneembaar in Utrecht. Van 72 in 2013 naar 489 in 2021.Onder de leefstijl coaches is ook duidelijk een verschil te zien in verdeling tussen man en vrouw. Op 1 januari 2013 waren 159 coaches man en 274 coaches vrouw. Dat is dus 37 procent om 63 procent. Op 1 november 2021 is de verhouding niet veel anders namelijk 1513 coaches is man en 3391 coaches is vrouw. Dat is dus 31 procent om 69 procent.Waar de gemiddelde leeftijd van de leefstijl coaches in 2013 bij zowel de mannen als vrouwen 43 jaar is, is dat anno 2021 anders. Voor de mannen is dat verlaagd naar 38 jaar en de vrouwen naar 42 jaar. Doorsturen